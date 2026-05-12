‘Faltó la coca’: IEPS a bebidas azucaradas les pega a las tienditas

Pequeños comercios en México registraron caída en ventas tras el aumento al IEPS en bebidas azucaradas y productos con edulcorantes.

El incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y productos con edulcorantes disminuyó hasta 20 por ciento los ingresos de 1.1 millones de pequeños comercios en México.

El diputado Héctor Saúl Téllez advirtió que, pese al alza impositiva vigente desde enero, la recaudación federal se sitúa por debajo de las metas, sumando apenas 14 mil millones de pesos frente a un objetivo anual de 70 mil millones.

Por su parte, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señaló que el encarecimiento de productos legales, sumado a una inflación del 4.45 por ciento, ha desplazado el consumo hacia el mercado negro, especialmente en el sector de tabaco, donde el comercio ilegal ya representa una cuarta parte del consumo total.

El economista y catedrático del Colegio de México, Gerardo Esquivel destacó que esta tendencia no solo afecta las finanzas públicas, sino que precariza el consumo en sectores de bajos ingresos y genera riesgos sanitarios adicionales con el consumo de productos ilegales.