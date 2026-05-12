Calendario SEP 2025-2026: ¿Cuáles son los 3 puentes que habrá antes de las vacaciones del 15 de julio?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás al recorte de clases y confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá sin modificaciones, por lo que estudiantes de educación básica todavía tendrán tres fines de semana largos antes del arranque de las vacaciones de verano programadas para el 15 de julio.

La decisión fue acordada entre la SEP y las autoridades educativas estatales, luego de que en semanas recientes se anunciara un posible ajuste al calendario escolar debido a las altas temperaturas registradas en varias entidades y a la organización del Mundial de Futbol 2026, que tendrá partidos en México.

Este lunes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que la propuesta aún estaba en análisis, la SEP finalmente anunció que seguirá vigente el calendario oficial de 185 días para los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Anteriormente, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que se adelantaría el fin de clases, especialmente en el norte y sureste del país, tras un acuerdo con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). No obstante, tras quejas de padres de familia, organizaciones y sindicatos, la SEP determinó regresar al calendario original.

Los 3 puentes antes de las vacaciones de verano 2026

El primero de los megapuentes para alumnos y maestros será el próximo viernes 15 de mayo, fecha en la que se suspenden las actividades escolares por la conmemoración del Día del Maestro. Debido a ello, los alumnos tendrán un fin de semana largo que abarcará del viernes 15 al domingo 17.

Posteriormente, el viernes 29 de mayo se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que tampoco habrá clases para estudiantes de nivel básico en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El tercer y último puente del ciclo escolar ocurrirá el viernes 26 de junio, nuevamente por actividades del Consejo Técnico Escolar. Como ocurre cada mes, docentes y directivos participarán en reuniones de evaluación y planeación académica, mientras que los alumnos suspenderán actividades presenciales.

Puente del 15 al 17 de mayo: suspensión de clases por la conmemoración del Día del Maestro.

suspensión de clases por la conmemoración del Día del Maestro. Puente del 29 al 31 de mayo: no habrá clases por sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

no habrá clases por sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Puente del 26 al 28 de junio: suspensión de actividades escolares por Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Estados aún podrían modificar el calendario escolar

Aunque la SEP confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 terminará oficialmente el 15 de julio, la Ley General de Educación permite que los estados hagan ajustes al calendario en situaciones excepcionales.

El artículo 87 de la ley establece que las autoridades educativas locales pueden modificar fechas escolares siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Esto abrió la posibilidad de que algunas entidades adelanten descansos o suspendan clases en días específicos.

En Jalisco, por ejemplo, las autoridades educativas adelantaron que podría haber suspensión de clases durante los días en que Guadalajara sea sede de partidos del Mundial de Futbol 2026.

La polémica surgió después de que la SEP planteó originalmente adelantar el fin de clases al 5 de junio, lo que habría dejado casi tres meses de vacaciones para estudiantes de educación básica. Sin embargo, tras críticas de padres de familia, escuelas y organizaciones educativas, el Gobierno federal decidió mantener el calendario oficial de 185 días de clases.

Una vez concluido el ciclo escolar el 15 de julio, estudiantes y docentes iniciarán el receso vacacional de verano antes del comienzo del próximo periodo lectivo 2026-2027, cuya fecha de arranque será dada a conocer posteriormente por la SEP.