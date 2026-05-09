¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que ‘interfieren’ con el calendario escolar?

Mundial 2026 complica escuelas: los juegos que desataron la polémica con la SEP. (Cuartoscuro)

La polémica sobre el ajuste al calendario escolar 2025-2026 encendió el debate nacional. Ante la celebración del Mundial 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) planteó adelantar el fin de clases al 5 de junio, pero “la propuesta” fue rechazada.

Sin embargo, al observar la programación oficial de los partidos del Mundial que se disputará en nuestro país, es evidente que el evento supone un reto logístico.

Los horarios de la mayoría de ellos coinciden de forma directa con momentos críticos de la vida cotidiana en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes de los partidos mundialistas.

¿Cuáles son los partidos que interfieren con las clases según el calendario del Mundial 2026?

En la Ciudad de México, ciertamente presentará complicaciones desde el primer día y chocará con las actividades de las personas. El jueves 11 de junio a las 13:00 horas será el juego inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Este horario representa un cruce directo con la jornada laboral y la hora exacta en la que el turno escolar matutino sale y el vespertino entra, en algunos casos.

En tanto, el resto de los juegos será entre la tarde-noche de días laborales y dentro del turno vespertino:

Uzbekistán vs. Colombia : miércoles 17 a las 20:00 horas.

: miércoles 17 a las 20:00 horas. México vs. R. Checa : miércoles 24 a las 19:00 horas.

: miércoles 24 a las 19:00 horas. Partido de dieciseisavos de final: 30 de junio a las 19:00 horas.

Por su parte, Guadalajara acogerá cuatro partidos que caen estrictamente entre semana y en un horario que complicará el tránsito vespertino.

Corea del Sur vs. R. Checa: jueves 11 de junio a las 20:00 horas.

México vs. Corea del Sur : jueves 18 a las 19:00 horas.

: jueves 18 a las 19:00 horas. Colombia vs. Congo: martes 23 a las 20:00 horas.

Uruguay vs. España: viernes 26 a las 18:00 horas.

Para mitigar el impacto, el gobierno de Jalisco ya contemplaba la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana exclusivamente durante esos cuatro días.

En Monterrey, aunque el estadio BBVA albergará dos encuentros en fin de semana, también tendrá partidos en días laborales que coinciden con la salida de oficinas.

Sudáfrica vs. Corea del Sur : miércoles 24 a las 19:00 horas.

: miércoles 24 a las 19:00 horas. Partido de dieciseisavos de final: lunes 29 de junio a las 19:00 horas.

El resto de los encuentros no se mencionan porque ocurrirán en sábado o domingo del mes de junio, sin que interfieran en las actividades cotidianas.

Reducir el ciclo escolar supondría que los menores se queden en casa desde principios de junio y provocaría un cambio en la rutina de las madres y padres que laboran y no cuentan con redes de cuidado en esos horarios.

Ante la presión pública y el choque de posturas con los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, el titular de la SEP, Mario Delgado, dio marcha atrás a la inminente clausura temprana del ciclo.

La decisión final sobre el calendario y las clases se decidirá el próximo lunes 11 de mayo, cuando las autoridades educativas de todo el país se reúnan nuevamente para emitir una propuesta definitiva que busque equilibrar el evento deportivo con la educación en México.