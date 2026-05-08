PRI exige la renuncia de Mario Delgado a la SEP y MC impulsa amparos por recorte del ciclo escolar

La SEP confirmó ajustes al calendario escolar 2025-2026 debido a la onda de calor y la logística del Mundial 2026.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, tras el anuncio del recorte del ciclo escolar 2025-2026, una medida que contempla adelantar el fin de las clases en varios estados, previo al Mundial de Futbol 2026.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, acusó que la SEP atraviesa un “caos permanente” y sostuvo que la reducción del calendario escolar afectará directamente la educación de millones de estudiantes.

A través de un posicionamiento, Moreno señaló que el Gobierno Federal está “destruyendo el sistema educativo” y criticó que se prioricen factores externos sobre el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Además, advirtió que la disminución de días efectivos de clases profundizará el rezago educativo que dejó la pandemia de COVID-19.

Las críticas surgieron luego de que la SEP confirmara ajustes al calendario escolar, donde el ciclo concluiría antes de lo previsto debido a las altas temperaturas y a la logística relacionada con el Mundial de 2026, del que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

El PRI también acusó falta de planeación por parte de la dependencia federal y cuestionó que las decisiones educativas se tomen sin consultar a docentes, especialistas y padres de familia.

MC alista amparos contra el recorte del ciclo escolar

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, anunció que impulsará amparos contra el recorte del ciclo escolar al considerar que la medida vulnera los derechos de las y los niños, y de las familias trabajadoras.

La legisladora aseguró haber recibido más de 500 mensajes y llamadas de madres, padres de familia y asociaciones inconformes con la posible reducción de clases. “Esta absurda medida no solamente violenta los derechos de las mamás trabajadoras y cuidadoras, sino que afecta el derecho a la educación de la niñez mexicana”, expresó.

Asimismo, criticó que las autoridades no hayan planteado alternativas ante los retos logísticos del Mundial 2026 y acusó que la respuesta del gobierno es que “las niñas y los niños paguen los platos rotos”.

“Vamos a defender a las niñas y a los niños de México; vamos a hacer amparos si esto sigue adelante”, afirmó Ballesteros, quien sostuvo que acompañarán casos “uno a uno” para frenar la medida.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 según la SEP y qué ha dicho Sheinbaum?

Este viernes, el titular de la SEP, Mario Delgado, insistió en que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio. El funcionario explicó que el personal docente permanecerá hasta el 12 de junio para labores administrativas y señaló que el regreso a clases se prevé para el 17 de agosto.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el nuevo calendario escolar todavía no está definido y subrayó que la propuesta sigue en análisis. Agregó que el ajuste surgió de planteamientos realizados por autoridades educativas estatales y maestros, pero aseguró que aún no existe una decisión definitiva sobre adelantar las vacaciones.