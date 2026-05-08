¿Samuel García tiene la culpa del recorte de clases? Esta fue su propuesta para NL en el Mundial 2026

Samuel García propuso adelantar clases en Monterrey antes del anuncio de la SEP. (Fotoarte: El Finanicero | Cuartoscuro)

Adelantar el fin de clases por el Mundial 2026 anunciado por la SEP provocó, al unísono, voces de rechazo. Además, falta aclarar cómo llegaron las autoridades a una determinación radical.

Horas previas al anuncio de Mario Delgado, Samuel García, gobernador de Nuevo León, afirmó que tendría una reunión para definir el calendario escolar, ya que pretendía que las clases fueran en línea o, en su caso, adelantar las vacaciones de verano.

Su propuesta contemplaba que las clases se cancelaran a partir del 19 de junio, una semana después de iniciado el Mundial 2026, ya que los dos primeros partidos programados en Monterrey serían el domingo 14 de junio y sábado 20; es decir, no interferiría en las actividades cotidianas.

“El tema es a partir del tercer juego, que es en un miércoles 24 y luego lunes 29 (de junio). Entonces la propuesta es que a partir del viernes 19 ya se termine el ciclo y/o se haga en línea y pueda convivir la ciudad con todo el movimiento de turistas que van a venir a Nuevo León”, comentó.

El gobernador reiteró que la propuesta que tenía aplicaría únicamente a su entidad. Afirmó que el ciclo escolar en Nuevo León inició antes de lo habitual, con previsión por las fechas del Mundial 2026.

¿Cómo decidió SEP adelantar las vacaciones de verano por el Mundial?

Mario Delgado, titular de la dependencia, afirmó que por un “acuerdo” de autoridades educativas decidieron realizar cambios para adelantar el fin de las clases por el Mundial 2026 y las temperaturas.

Supuestamente, esta decisión fue tomada en consenso con maestros y padres de familia, pero tras la revelación, asociaciones, padres de familia y el magisterio negaron tener conocimiento al respecto.

De acuerdo con esos cambios, el fin de las clases a nivel básico sería el 5 de junio y las labores administrativas terminarían el 12 de junio.

¿Cuándo volverían a clases los estudiantes con el cambio de la SEP?

En un evento en Hermosillo, Sonora, el titular de la SEP comentó que la fecha para el regreso a clases está por definirse, para evitar afectaciones a los estudiantes. Sin embargo, la propuesta inicial considera que: