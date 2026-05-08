‘No fue donado, fue traficado’: Madre denuncia que cuerpo de su hijo desaparecido terminó en el IPN

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofreció una disculpa pública a Laura Cabañas, madre de Julio César Cervantes Cabañas, un hombre con discapacidad visual que desapareció en 2021.
Aunque Julio César fue localizado sin vida en enero de 2024 y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo), su cuerpo fue entregado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) sin que las autoridades notificaran previamente a su familia.
En entrevista con Azucena Uresti, Laura Cabañas acusó una cadena de omisiones y negligencias por parte de las autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas y aseguró que el caso de su hijo refleja una “gran violencia institucional”.
“Esta disculpa no fue suficiente porque no me van a regresar la vida de mi hijo, pero también es necesaria y muy importante para que haya cambios estructurales dentro de la Fiscalía”, expresó.
“Las leyes estuvieron de adorno”
Julio César Cervantes desapareció en 2021 en la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de Laura Cabañas, su hijo salió a comprar a una tienda y nunca volvió.
“Lo abordaron y me lo escondieron. Ya no supe más de él”, relató la madre, quien aseguró que desde el inicio señaló ante las autoridades a una sobrina suya como posible responsable de los hechos.
“Les dije cómo había estado el problema y no fui escuchada. Esto se pudo haber evitado”, afirmó.
Según la madre buscadora, su hijo vivía en condición de vulnerabilidad debido a una discapacidad y tenía “10 años mentales”, por lo que no podía defenderse.
“No respetaron los protocolos. Las leyes estuvieron de adorno. Hay mucha falta de responsabilidad y nosotras mismas como madres buscadoras tenemos que andar juntando las evidencias”, denunció.
¿Cómo encontraron el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas?
Laura Cabañas explicó que el cuerpo de Julio César fue localizado en enero de 2024 en la alcaldía Coyoacán; sin embargo, ni la Fiscalía de Desaparición Forzada, ni la Comisión de Búsqueda, ni el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses notificaron a la familia.
“A pesar de que tenían huellas, ADN y todos los datos que me solicitaron, nunca me informaron”, sostuvo.
La mujer aseguró que durante meses acudió personalmente a revisar expedientes y registros para intentar localizar a su hijo, sin obtener resultados.
“Once meses estuve esperando, viendo en el Incifo, para ver si tenía noticias de él. Salía yo besando el suelo, teniendo la esperanza de que estuviera vivo y no; ya estaba en el Instituto Politécnico Nacional, a 25 kilómetros de mi casa”, lamentó.
“Para mí no fue donado, fue traficado”
La madre de Julio César afirmó que se enteró de la localización del cuerpo hasta noviembre de 2024, cuando una persona del Instituto Nacional Electoral (INE) acudió directamente a su domicilio para informarle que su hijo había sido identificado.
Tras presentarse en el Incifo, Laura reclamó el cuerpo y, según contó, un funcionario le dijo que debía “dar gracias” porque el cadáver había sido donado a una institución y no enviado a la fosa común.
De acuerdo con su testimonio, el cuerpo fue entregado al IPN para prácticas estudiantiles.
“Para mí no fue donado, fue traficado porque murió de hambre. Quedó en 20 kilos y él pesaba 96 kilos”, acusó.
La mujer insistió en que las autoridades nunca subieron correctamente la información de su hijo a los sistemas de búsqueda, pese a contar con elementos suficientes para identificarlo.
Exigen cambios en protocolos de búsqueda
Laura Cabañas señaló que, aunque recibió disculpas públicas de la Fiscalía capitalina, el caso evidencia la necesidad de reformar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
“Las palabras deben ir acompañadas de acciones para que ninguna familia tenga que pasar y vivir lo que sucedió con Julio César”, dijo.
También aseguró que la muerte de su hijo pudo haberse evitado y denunció que hasta ahora no hay personas vinculadas a proceso por el caso.
“Esto ha destruido nuestra vida y está rota de dolor (...) Falta construir mucha sensibilidad y empatía y entender que somos un tejido social muy lastimado. A un hijo muerto se le tiene que tener respeto y dignidad”, concluyó.