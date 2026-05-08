¿Para qué sirve un consulado de México? Desde pasaportes hasta ayuda en emergencias

Los consulados de México informan a los connacionales en el extranjero sobre sus derechos y obligaciones en distintos países. (Shuttterstock)

Al menos 53 consulados mexicanos están ‘bajo la lupa’ del Gobierno de Estados Unidos en medio de las tensiones entre ambos países, según información de CBS News.

Dicha condición es importante debido a que las embajadas y consulados atienden la relación política entre el Estado y Gobierno donde están, en este caso entre México y EU.

Un consulado de México es la oficina del gobierno mexicano en otro país encargada de ayudar y proteger a las personas mexicanas que viven o viajan en el extranjero.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estas son las funciones de los consulados:

Brindar asesoría consular .

. Asesorar según la relación con autoridades del país.

Informar sobre tus derechos y obligaciones en el país donde estés.

en el país donde estés. Dar orientación sobre algún abogado en caso de ser necesario.

Visitarte si estás detenido u hospitalizado para saber qué necesitas.

para saber qué necesitas. Brindar acompañamiento e identificar los medios para acceder a un abogado.

Proporcionar información sobre médicos y hospitales .

. Expedir un pasaporte en caso de robo o extravío en el extranjero.

¿Qué hace un consulado en caso de que un mexicano sea detenido en el extranjero?

En caso de que una persona sea detenida en el extranjero, estas son las siguientes funciones de un consulado:

Vigilar que las autoridades locales respeten los derechos de la persona. Proporcionar información sobre ayuda legal. Informar a familiares sobre tu situación jurídica.

México tiene una amplia red consular, especialmente en Estados Unidos, donde existen decenas de consulados para atender a la comunidad mexicana.

Sheinbaum niega investigación de EU a consulados

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este viernes que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política en ese país y defendió que su función es proteger y asistir a los ciudadanos mexicanos.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa”, afirmó la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 8 de mayo.

CBS News informó, con base en un funcionario estadounidense, que el Departamento de Estado de EU inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en el país, lo que podría derivar en el cierre de algunas oficinas por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.

Sheinbaum aseguró que su Gobierno no ha recibido información oficial sobre esa revisión y sostuvo que “no tendría por qué ser”.

“Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos”, expresó.