Muere en accidente el jefe de asesores del Gobierno Municipal de Uruapan; Grecia Quiroz lamenta hecho

Las investigaciones del accidente carretero están a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

MORELIA.- En un fuerte accidente carretero murió Roberto Ávila Tinoco, quien era el jefe de asesores de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

La víctima mortal también fue un cercano colaborador del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan.

Fuentes policiales, confirmaron que Roberto Ávila viajaba con uno de sus hermanos. El accidente tuvo lugar en la carretera Morelia-Uruapan, donde murieron de forma instantánea.

Los hermanos viajaban en un vehículo Jetta de color blanco y con placas de circulación del estado de Michoacán.

Según la información preliminar, el vehículo donde viajaba el funcionario chocó con un tráiler tras hacer una maniobra en la cinta asfáltica.

Los rescatistas tuvieron que hacer uso de herramientas hidráulicas, para sacar a las víctimas de entre los hierros retorcidos.

Luego de que se confirmó el deceso del asesor municipal, la alcaldesa Grecia Quiroz lamentó el hecho a través de una mensaje en sus redes sociales.

La presidenta municipal de Uruapan resaltó el trabajo que realizó en su administración Roberto Ávila.

También la familia de la víctimas tuvo muestra de solidaridad de habitantes de Uruapan y seguidores del Movimiento del El Sombrero.

Hasta esta mañana, el cuerpo sin vida del jefe de asesores de Uruapan se encontraba en el Servicio Médico Forense.

Y las investigaciones del accidente carretero están a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

Grecia Quiroz arremete contra Morena por defender a Rocha Moya

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, criticó el pasado miércoles a Morena por la “protección” que brindaron a Rubén Rocha Moya tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa ante las acusaciones de Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado.

Acusó que ignoraron y dejaron solo a su exesposo, Carlos Manzo, por no pertenecer al movimiento político dominante. En varias ocasiones, el exalcalde pidió a las instituciones federales apoyo para garantizar la seguridad del municipio que gobernaba.

“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”, escribió la alcaldesa de Uruapan.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento cultural por el Día de Muertos. El gobierno federal confirmó que contaba con círculos de seguridad; sin embargo, esos filtros fallaron en campo abierto y tampoco existieron labores de inteligencia para prevenir ataques del crimen organizado, pese al combate frontal que impulsó el exalcalde.