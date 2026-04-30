De Jalisco a Sinaloa: ¿Qué gobiernos han sido acusados de nexos con el crimen organizado?

Las acusaciones de vínculos con el crimen organizado han sacudido a los gobiernos de Sinaloa, Jalisco y Tabasco.

El gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya no es el único señalado por estar vinculado con el narcotráfico. Otros mandatarios estatales y locales también fueron acusados de tener nexos con el crimen organizado.

Uno de los casos más polémicos fue el de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López como gobernador de la entidad.

Bermúdez fue señalado de tener vínculos con el grupo criminal La Barredora, relacionado como una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El exsecretario de Seguridad de Tabasco fue detenido en septiembre en Paraguay y más tarde extraditado a México.

Según la Fiscalía General del Estado, enfrentaría una condena de entre 40 y 60 años de prisión por el delito de desaparición forzada de personas.

La figura de Hernán Bermúdez Requena, conocido en algunos círculos como ‘El Comandante H’, es clave para entender la situación de inseguridad que atravesó Tabasco debido a una ola de violencia que se registró en la entidad.

Alcalde de Tequila, detenido por extorsión a tequileras

En febrero, fue detenido Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco, señalado por presuntamente encabezar una red de corrupción para extorsionar a empresas cerveceras y tequileras.

Como parte del Operativo Enjambre, además del alcalde, fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas del municipio.

Dichos funcionarios están señalados de haber participado en la estructura criminal liderada por el alcalde.

Sin embargo, Diego ‘N’, exalcalde de Tequila, había negado las acusaciones de extorsión a tequileros y argumentó que no existían denuncias penales en su contra.

¿Qué sabemos de las denuncias contra el gobernador y funcionarios de Sinaloa?

La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de abrir una investigación por conspirar funcionarios de Sinaloa con líderes del Cartel de Sinaloa para importar presuntamente cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político, supone el mayor golpe reciente de Washington contra políticos de México.

La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los enlaza directamente con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Tras dar a conocer la información, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York en contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios implicados en una “presunta conspiración” con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos.

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al señalar que carecen “de veracidad y fundamento”, y acusó que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

*Con información de EFE y Quadratín