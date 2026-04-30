La revancha de Maru Campos: Políticos que pidieron su juicio están acusados de nexos con el Cártel de Sinaloa

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dijo que las personas que la querían llevar a juicio, hoy están acusadas de narco en EU (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

“Vamos a darnos cuenta quién es quién” afirmó la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y atizó al fuego de la política nacional sobre los 10 funcionarios de Sinaloa relacionados con el narcotráfico.

La mandataria estatal cuestionó: “¿Cómo iba yo a ir a comparecer a una reunión de trabajadores del Senado?”.

Refirió que “quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos”.

Campos Galván resaltó que “vámonos dando cuenta quién es quién””.

Cabe recordar que el senador por Morena Enrique Inzunza Cázares pidió juicio político contra la gobernadora de Chihuahua ante la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo contra laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos.

Inzunza fue señalado junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

EU acusa a funcionarios mexicanos de estar ligados con el Cártel de Sinaloa

Este miércoles, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.

En la imputación figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

También aparecen en esa lista Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de policía investigadora; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de policía investigadora; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de policía estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante policial.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

Senador que quería enjuiciar a Maru Campos fue señalado de narcotráfico

La gobernadora Campos Galván al llegar a Palacio de Gobierno de una gira de trabajo por la región de Cuauhtémoc dijo a los medios de comunicación desconocer sobre este posicionamiento de la administración federal de Estados Unidos.

Y al ponerse al corriente y detectar el nombre del senador Inzunza Cázares expresó “vamos a darnos cuenta quién es quién”.

Al preguntarle sobre que uno de los señalados por Estados Unidos está el senador Inzunza que solicitó que se realizara un juicio político en su contra, respondió que “ya ves cómo iba a ir yo a comparecer, a comparecer, o a una reunión de trabajó en el Senado, quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer, están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos dando cuenta quién es quién”.