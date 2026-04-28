PRI acusa a Morena de sacar ‘raja política’ en Chihuahua: ‘Es un traje a la medida’ para Andrea Chávez

La oposición en el Senado descartó que sea obligatoria la presencia de la gobernadora Maru Campos ante el pleno. (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, reiteró este martes 28 de abril que la asistencia a la Cámara Alta de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no era obligatoria, pues se trató de una invitación.

Sin embargo, destacó que Morena ‘está sacando raja política’ al tema porque busca posicionar a su presunta candidata a la gubernatura de la entidad.

“No podemos perder de vista que es un tema eminentemente político y que le está sacando Morena raja política con toda la intención de la elección que se tiene ya en el 2027. Es un traje a la medida para alguien que se está perfilando por parte de Morena para esta candidatura”, dijo en referencia a la morenista Andrea Chávez.

Descartan juicio político en el Senado

El senador aseguró que aunque hay voces que buscan ya juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, “no procede, es pura raja política”.

Clemente Catañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, defendió que no asistiera, pues la Cámara Alta no tiene facultades para citarla, y no se puede permitir que el espacio legislativo se convierta en un “coliseo”.

Coincidió con la visión del priista respecto de que tiene fondo electoral.

“Son épocas electorales. Me parece que hay mucha presión con el tema de Chihuahua y claro que son capaces de llegar a ello. Yo lo que esperaría más allá de un juicio político que sería sumamente intrincado, yo esperaría que hubiera una investigación seria, que hubiera información suficiente y que sobre eso se pudiera proceder legalmente”.

Para Manuel Velasco, coordinador del PVEM, la gobernadora “se equivocó” en no asistir a la reunión programada en el Senado; sin embargo, descartó que el caso por el que se le citó alcance para juicio político.

Rechaza Morena que Maru Campos confirmara comparecencia

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, afirmó que él nunca tuvo una confirmación telefónica de parte de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, para asistir a la reunión de trabajo a la que se le convocó hoy en el Senado, para que aclarara la participación de los agentes de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unido en la entidad.

Al morenista se le preguntó si existió esa comunicación, como afirmó ayer Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la que estaba convocada la gobernadora.

“No, y lo comenté con el senador Cantón. Yo, la única vez que tuve oportunidad de hablar con ella fue cuando inició este asunto, fue una llamada muy breve, ya muy noche, y platiqué con ella que iba a hablar con el coordinador parlamentario (Ricardo Anaya) y con el senador por el estado de Chihuahua, y fue previo a la presentación del punto de acuerdo”.

Agregó que ante el aviso de la panista, que se recibió hasta hoy en la mañana, se informará al pleno, pues solicitar su presencia fue una decisión votada en este.