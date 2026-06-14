Abandonan a bebé de ocho meses en Ecatepec; suman 19 menores rescatados en 2026: DIF

La policía municipal de Ecatepec rescató a una bebé de ocho meses que había sido abandonada en un asentamiento irregular en la colonia El Parque del municipio de Ecatepec.

Una bebé de ocho meses fue abandonada en un campamento improvisado en la colonia El Parque del municipio de Ecatepec, Estado de México.

Elementos del Sector 5 de la policía municipal acudieron a la colonia tras recibir los reportes de los vecinos, quienes alertaron que la menor estaba en un campamento improvisado sin ningún adulto a su cuidado. Una vecina había rescatado a la niña, la aseó y la cambió porque se encontraba muy sucia.

Al arribar al sitio, los uniformados resguardaron a la pequeña, quien fue hallada en buen estado de salud, y realizaron una primera búsqueda de sus familiares en las inmediaciones junto con los vecinos, sin éxito. Los policías pidieron la intervención de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.

De acuerdo con testigos, la menor habría sido abandonada por su madre, una mujer en situación de calle con problemas de consumo de sustancias.

La pequeña fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género para su valoración por el médico legista, donde se inició una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de abandono de incapaz.

Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF se hizo cargo de la pequeña de ocho meses y la llevó a Casa Hogar para sus cuidados

El DIF rescató a 19 menores abandonados en 2026

El DIF del municipio mexiquense de Ecatepec reportó que, de enero a marzo de 2026, ha rescatado a 19 menores de edad en situación vulnerable, entre bebés y jóvenes de hasta 17 años.

Las colonias con más casos son:

Luis Donaldo Colosio.

Ejidal Emiliano Zapata.

Quinta Zona.

Chamizal.

Granjas Valle.

Ciudad Cuauhtémoc.

Ecatepec ha registrado al menos 19 casos de abandono de menores de edad. (Graciela López Herrera, Cuartoscuro)

Uno de los casos más recientes fue el de un bebé de seis meses abandonado en un taxi de aplicación, en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

De acuerdo con los reportes, un hombre subió al vehículo en la colonia Luis Donaldo Colosio con el pequeño en brazos, pero luego huyó dejando al niño en el asiento trasero.

Horas después llegó un hombre diciendo ser el padre, Raúl Michell ‘N’, sin embargo, no acreditó parentesco, pues no recordaba la fecha de nacimiento del lactante.

El pasado 25 de abril, personal de intendencia encontró a un bebé en el Tecnológico de Ecatepec, todavía con el cordón umbilical, en un baño de mujeres. Otras versiones dicen que fue en un bote de basura en los jardines.

A pesar de que Protección Civil lo trasladó al Hospital General Dr. José María Rodríguez y pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció.

En el mes de febrero, un menor de seis años fue abandonado por su madre en un comercio de la colonia Nuevo Aragón porque “se portó mal” y salió corriendo.

El menor no tenía lesiones, pero dijo sufrir maltrato. El DIF lo resguarda en la Casa Hogar del Centro de Justicia para Mujeres.

El abandono de un menor se castiga de 6 meses a 3 años de cárcel. Si es padre o madre, sube a 2-5 años e implica la pérdida de patria potestad.