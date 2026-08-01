El Califa del León, la taquería que tuvo estrella Michelin, llega a NY: Ubicación, menú y fecha de apertura

El Califa de León realizó diversas colaboraciones y eventos temporales en Nueva York, Chicago, Washington D. C. y Miami, experiencias que sirvieron para medir el interés del público estadounidense por su propuesta culinaria. [Fotografía. Cuartoscuro, ChaGPT]

La primera taquería en recibir una estrella Michelin está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia, ahora en la Gran Manzana. Recientemente se dio a conocer que El Califa de León cruzará la frontera para abrir su primera sucursal en Nueva York.

El proyecto representa la expansión internacional más importante para el negocio familiar fundado hace casi seis décadas, que pasó de atender a vecinos en la CDMX a convertirse en un referente de la gastronomía mexicana a nivel mundial.

Aunque ya no conserva la estrella Michelin que obtuvo en 2024, el lugar mantiene su prestigio y ahora buscará abrirse paso en uno de los mercados culinarios más competitivos del mundo.

¿Dónde estará El Califa de León en Nueva York y cuándo abrirá?

La primera sucursal de El Califa de León en Estados Unidos abrirá en el barrio de Flatiron, en Manhattan, específicamente en el 20 West 23rd Street, una de las zonas con mayor actividad gastronómica de Nueva York.

La apertura está prevista para finales de agosto de 2026. Incluso, el restaurante ya habilitó una lista de espera para reservaciones a través de su sitio oficial.

El nuevo establecimiento será dirigido por José Andrés Hernández Elizalde, integrante de la tercera generación de la familia fundadora, mientras Mario Hernández permanecerá al frente del local original ubicado en la colonia San Rafael, en la CDMX.

Antes de anunciar esta sucursal permanente, El Califa de León realizó diversas colaboraciones y eventos temporales en Nueva York, Chicago, Washington D. C. y Miami, experiencias que sirvieron para medir el interés del público estadounidense por su propuesta culinaria.

El Califa de León El Califa de León obtuvo su estrella de la Guia Michelin durante dos años. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué podrás comer en la nueva sucursal de El Califa de León?

La esencia del restaurante permanecerá prácticamente intacta en su nueva etapa en Nueva York. El menú conservará los tacos que convirtieron al negocio en un referente de la gastronomía mexicana.

Los visitantes podrán encontrar el tradicional taco de gaonera, considerado la especialidad de la casa, además de tacos de bistec, costilla y chuleta, preparados con carne sobre una plancha de acero y acompañados por tortillas hechas al momento.

Las salsas continuarán sirviéndose por separado para que cada cliente elija el nivel de picante de su preferencia, una característica que distingue a la taquería desde su fundación.

Para adaptarse al mercado estadounidense, el restaurante también incorporará algunas novedades, entre ellas una opción vegetariana y una oferta de bebidas más amplia que la disponible en la sucursal de la CDMX.

¿Cómo nació El Califa de León y por qué se volvió famoso?

La historia de El Califa de León comenzó en 1968, cuando Juan Hernández González abrió una pequeña taquería en la colonia San Rafael con una idea sencilla: ofrecer pocos platillos, pero elaborados con ingredientes de alta calidad.

A diferencia de otros establecimientos con menús extensos, el negocio apostó por una carta reducida y perfeccionó la preparación de cada taco. Con el paso de los años, el taco de gaonera se convirtió en su platillo insignia y atrajo tanto a clientes habituales como a visitantes nacionales y extranjeros.

El reconocimiento internacional llegó en 2024, cuando la Guía Michelin otorgó una estrella al establecimiento. La distinción convirtió a El Califa de León en la primera taquería del mundo en recibir ese galardón, un hecho que colocó a la cocina popular mexicana en el mapa de la alta gastronomía.

El Califa de León El Califa de León fue la primera taquería en recibir la estrella Michelin. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué pasó con la estrella Michelin de El Califa de León?

Sin embargo, el reconocimiento solo duró dos años. En la edición 2026 de la Guía Michelin México, El Califa de León dejó de formar parte de los restaurantes con una estrella y pasó al listado de establecimientos recomendados.

La pérdida de la estrella Michelin ocurrió poco después de la salida de Arturo Rivera Martínez. El parrillero dejó la taquería tras verse involucrado en un conflicto con el representante que administraba su imagen y aseguró que firmó un contrato que le cedía la mayor parte de los ingresos derivados de su fama.

Rivera también rechazó la versión de que hubiera roto su relación con los propietarios de El Califa de León. Sostuvo que su salida respondió a las expectativas profesionales que le ofrecieron fuera del negocio.

Posteriormente, Arturo Rivera Martínez comenzó a trabajar en Tacos Polo Inn, donde continuó preparando tacos, alambres y cazuelas, los platillos que se venden en este lugar.

La llegada de El Califa de León a Nueva York marca el inicio de una nueva etapa para una taquería que pasó de ser un negocio de barrio a convertirse en un referente internacional de la cocina mexicana.