García Harfuch es padrino: Asiste a graduación de cadetes de la Escuela Naval Militar

García Harfuch fue padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar. (Instamgra de Omar García Harfuch).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, apadrinó a la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar. Asisitó a la ceremonia de graduación en Veracruz y vistió de etiqueta para la ocasión.

“A las y los graduados, reciban mi más sincera felicitación. Ustedes serán un escudo para la Nación. Serán la defensa de millones de familias mexicanas que probablemente nunca conocerán sus nombres, pero vivirán más seguras gracias a ustedes”, escribió García Harfuch en Instagram.

Agregó su agradecimiento al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, por la invitación. “Es un privilegio ser testigo de este momento tan significativo para la Heroica Escuela Naval Militar”, finalizó.

De la Heroica Escuela Naval Militar gresaron 211 personas: 170 del Cuerpo General, para comandar los buques de la Armada;27 de Infantería de Marina, para conducir las operaciones terrestres y anfibias, entre quienes se encuentran dos elementos de nuestra nación hermana de El Salvador.

También se graduaron 14 Pilotos aeronavalesque comandarán las alas de la Armada;138 hombres y 73 mujeres,cifra que representa el mayor número de mujeres graduadas en la historia reciente de esta Escuela.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la Ceremonia de Graduación de los Guardiamarinas, ubicada en Antón Lizardo, Veracruz.

Las autoridades hicieron entrega de reconocimientos y condecoraciones al personal de Guardiamarinas que obtuvo los más altos promedios académicos y destacó por su desempeño durante su formación profesional.

Sheinbaum también otorgó reconocimientos especiales al personal que sobresalió en las áreas académica y militar.

Se llevó a cabo la entrega de los Sables de Mando, símbolo del honor, la responsabilidad y el liderazgo que distinguen a los nuevos Oficiales de la Armada de México, quienes a partir de hoy asumirán el compromiso de servir a la Nación con profesionalismo, disciplina y lealtad.

“La Escuela Naval Militar no solamente forma oficiales, forma mujeres y hombres que llevan sobre sus hombros una de las responsabilidades más grandes que puede tener una mexicana o un mexicano: defender la soberanía, proteger a su pueblo y honrar a la patria con valores”, expresó Sheinbaum.

García Harfuch revela el móvil del asesinato de Carlos Manzo

Luego de que fue detenido Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1′, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Harfuch informó en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum sobre el posible móvil de asesinato.

De acuerdo con las entrevistas hechas a personas detenidas, el posible móvil del homicidio de Carlos Manzo fue “una provocación del presidente municipal al grupo criminal (CJNG)”.

“Es el término al que se refieren ellos, los detenidos. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional tenían varias detenciones, obviamente el alcalde de Uruapan estaba presente y hacía alusiones al grupo criminal”, añadió García Harfuch.

Comentó que el móvil de la ejecución de Carlos Manzo se irá ‘refinando’ con el avance de las investigaciones y, sobre todo, con lo que declare ‘El R1′ ante las autoridades.