Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado por el CJNG por ‘una provocación’: García Harfuch

Se prevé que la presidenta de México sea cuestionada sobre el informe de Finanzas Públicas de Hacienda.

Claudia Sheinbaum inició la última ‘mañanera’ de julio desde Palacio Nacional con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien dio detalles de la detención del ‘R1′, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con las entrevistas hechas a personas detenidas, el posible móvil del homicidio de Carlos Manzo fue “una provocación del presidente municipal al grupo criminal (CJNG)”, agregó García Harfuch.

“Es el término al que se refieren ellos, los detenidos. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional tenían varias detenciones, obviamente el alcalde de Uruapan estaba presente y hacía alusioens al grupo criminal”, añadió.

El secretario de Seguridad comentó que el móvil de la ejecución de Carlos Manzo se irá ‘refinando’ con el avance de las investigaciones y, sobre todo, con lo que declare ‘El R1′ ante las autoridades.

El funcionario destacó que ‘El R1′ ordenó y financió el ataque contra Carlos Manzo en el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, durante la noche del 1 de noviembre de 2025.

El homicidio del alcalde de Uruapan provocó una de las crisis de gobernabilidad más importante para Sheinbaum en 2025 y la orilló a crear el Plan Michoacán, una serie de apoyos sociales y de seguridad para el estado.

Conferencia de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional: Lo más reciente

Actualizar información 08:28 Escuelas militarizadas no pueden utilizar símbolos del Ejército Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, puntualizó que es ilegal que las escuelas militarizadas, como en la que murió la joven Dafne Zapata, empleen estos emblemas. 08:21 El liderazgo de 'Los R's', grupo que participó en el ataque contra el alcalde de Uruapan pasó a 'El R2', hermano de Ramón Ángel 'N', dijo el secretario de Seguridad. 08:12 Detención de 'El R1' cumple con la 'promesa' de la presidenta Claudia Sheinbaum de cero impunidad por el homicidio de Carlos Manzo, aseveró García Harfuch. 08:05 'El Mencho' fue informado de los planes para asesinar a Carlos Manzo Esto fue descubierto gracias a la intervención de líneas telefónicas de presuntos delincuentes. García Harfuch remarcó que Nemesio Oseguera Cervantes no ordenó el ataque, sino que solo fue informado por 'El R1'. 07:57 ¿Qué pruebas tiene el Gabinete de Seguridad contra 'El R1'? El secretario de Seguridad subrayó que entre las pruebas que ligan a Ramón Ángel 'N' al ataque contra Carlos Manzo están análisis forense de teléfonos de personas previamente detenidas; transferencias bancarias; testimonios, y la intervención de llamadas entre presuntos delicuentes. 07:53 'El R1', principal autor intelectural del asesinato de Carlos Manzo Omar García Harfuch destacó que Ramón Ángel 'N' ordenó y financió directamente la ejecución del alcalde de Uruapan. 07:51 El secretario de Seguridad puntualizó que ya son 31 las personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo, entre las que están autores materiales; autores intelectuales, operadores, reclutadores, y personas que dieron información o apoyo para el crimen. 07:45 La célula criminal del CJNG encabezada por 'El R1' tiene actividades en Uruapan, Morelia y en la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras regiones, señaló Omar García Harfuch.

¿Qué pasó en las ‘mañaneras’ de Claudia Sheinbaum de esta semana?