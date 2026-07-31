La ingeniería que el siglo XXI necesita

Cuando pensamos que el siglo XXI necesita de ingenieros que construyan carreteras, puentes, edificios impresionantes o centrales eléctricas, probablemente nos hemos quedado con la mirada puesta en el pasado. Esa visión, aunque cierta, resulta hoy insuficiente. La verdadera misión de la ingeniería nunca ha sido simplemente construir obras; ha sido resolver los problemas más grandes y más complejos de la humanidad.

Cada época ha tenido los suyos. Hubo un tiempo en que el gran desafío consistía en conectar ciudades mediante caminos y vías férreas. Después llegaron la electrificación, las telecomunicaciones y la industrialización. Gracias a la ingeniería, la esperanza de vida aumentó, la productividad se multiplicó y millones de personas accedieron a mejores condiciones de bienestar.

Pero el siglo XXI nos enfrenta a desafíos de una naturaleza distinta. El cambio climático, la seguridad hídrica, la transición energética, la resiliencia de las ciudades, la transformación digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la movilidad sostenible, la economía circular y la seguridad alimentaria son problemas profundamente interconectados. Ninguno puede resolverse desde una sola disciplina ni mediante soluciones aisladas.

La ingeniería está llamada a convertirse en el lenguaje común que permita integrar conocimiento, tecnología e innovación para construir respuestas sistémicas. Hoy, más que diseñar infraestructura, debe diseñar futuro.

Esta reflexión adquiere una dimensión especial para México y América Latina. Nuestra región enfrenta desafíos compartidos: infraestructura insuficiente, desigualdad, vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, presión sobre los recursos hídricos, rezagos energéticos y una creciente necesidad de incrementar su competitividad. Al mismo tiempo, posee una enorme riqueza en recursos naturales, talento humano y oportunidades para incorporarse a las cadenas globales de valor asociadas con la nueva economía sostenible.

La diferencia entre aprovechar esa oportunidad o dejarla pasar dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para formar ingenieros que comprendan la complejidad del mundo que habrán de transformar. Profesionales con una sólida preparación técnica, pero también con visión ética, pensamiento crítico, capacidad de liderazgo y disposición para colaborar con especialistas de otras disciplinas para traducir la innovación en bienestar. El siglo XXI no necesita más ingenieros, necesita otra clase de ingenieros.

Sin embargo, esta responsabilidad no recae únicamente en las universidades. Los gobiernos deben construir políticas públicas estables que impulsen la innovación y la infraestructura estratégica. El sector empresarial tiene la responsabilidad de invertir, innovar y generar soluciones que respondan a las necesidades reales de la sociedad. El sistema financiero debe facilitar el acceso al capital para proyectos de largo plazo. Los centros de investigación deben acelerar la transferencia de conocimiento hacia aplicaciones concretas. Y la sociedad, como beneficiaria y protagonista de estos cambios, debe participar con una visión informada y responsable.

Los grandes desafíos de nuestro tiempo no distinguen fronteras, ideologías ni generaciones. Resolverlos exigirá una colaboración sin precedentes entre todos los actores que conforman nuestras economías y nuestras comunidades.

Quizá el mayor reto de la ingeniería contemporánea no sea construir estructuras más altas ni máquinas más sofisticadas. Su verdadero desafío consiste en construir soluciones que permitan a las personas vivir con mayor dignidad, prosperidad y resiliencia.

Estoy convencido de que la mejor obra de ingeniería no es aquella que más impresiona por su tamaño, sino la que transforma positivamente la vida de quienes la utilizan. Ese ha sido siempre su propósito. Y, probablemente, nunca había sido tan necesario como ahora.