Deja de perseguir al futuro, mejor ¡constrúyelo!

Al principio, la transición energética fue impulsada principalmente por la convicción de un grupo de pioneros. Empresas, investigadores, inversionistas y ciudadanos apostaban por las energías renovables porque creían en sus beneficios ambientales, aun cuando los costos todavía representaban una barrera importante. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando el mercado encontró un incentivo mucho más poderoso que cualquier discurso: la rentabilidad.

La drástica reducción en el precio de los paneles solares cambió las reglas del juego. De pronto, generar electricidad dejó de ser solamente una decisión ambiental para convertirse en una decisión económica. Cuando producir energía resultó más barato que comprarla, millones de personas y empresas comenzaron a invertir. La transición dejó de depender exclusivamente del idealismo y pasó a apoyarse en la lógica de los mercados.

Esa historia nos deja una lección importante. Los mercados poseen una enorme capacidad para moldear industrias completas. Orientan inversiones, aceleran innovaciones y modifican el comportamiento de consumidores, empresas e instituciones. Pero también nos recuerdan que los incentivos determinan hacia dónde se mueve el desarrollo.

Hoy enfrentamos una nueva etapa. Si el único incentivo continúa siendo el ahorro inmediato, corremos el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica. La siguiente generación de soluciones sostenibles debe ser valorada también por aquello que aporta en el largo plazo: resiliencia frente a eventos climáticos extremos, seguridad energética, innovación tecnológica, competitividad industrial, desarrollo de talento y creación de nuevas cadenas de valor.

La transición energética ya no puede entenderse únicamente como un cambio de combustibles. Es una transformación económica, industrial y social de gran escala. Requiere mercados capaces de reconocer beneficios que muchas veces no aparecen en una simple hoja de cálculo, pero que terminan definiendo la prosperidad de una región durante las siguientes décadas.

Para lograrlo, ningún actor puede avanzar por separado. Gobiernos que diseñen políticas públicas estables y predecibles. Empresas dispuestas a invertir con visión estratégica. Instituciones financieras que desarrollen instrumentos adecuados para proyectos de largo plazo. Universidades que formen el talento que demandarán las nuevas industrias. Y una sociedad que comprenda que la sostenibilidad no representa un costo adicional, sino una inversión en su propio bienestar.

En este contexto, el liderazgo adquiere una relevancia extraordinaria. No se trata únicamente de administrar organizaciones, sino de conducir sistemas complejos en un entorno de incertidumbre, aceleración tecnológica y cambios geopolíticos. Los líderes del futuro deberán ser capaces de construir consensos, interpretar evidencia, conectar sectores tradicionalmente aislados y generar confianza suficiente para movilizar inversiones y voluntades.

El concepto de “moldeo de mercados” comienza precisamente ahí: crear las condiciones para que la innovación sostenible deje de ser una excepción y se convierta en la opción natural para producir, invertir y consumir. No consiste en sustituir al mercado, sino en ayudarlo a descubrir nuevas oportunidades de valor.

La historia demuestra que los grandes cambios ocurren cuando los incentivos correctos encuentran el liderazgo adecuado. La transición energética ya superó la etapa de demostrar que es posible. El desafío ahora consiste en construir mercados que premien no solamente lo más barato, sino también lo más inteligente, lo más resiliente y lo que genere mayor prosperidad para las próximas generaciones. Porque los mercados no solo reflejan el futuro; cuando están bien orientados, también tienen la capacidad de construirlo.