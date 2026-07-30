El R1 burló a la justicia en 2022: Así fue el ’sabadazo’ que acusó AMLO antes del asesinato de Carlos Manzo

El 'R1' fue mencionado en una mañanera de 2022, luego de librar siete procedimientos en su contra y quedar libre en una madrugada.

Ramón Ángel ‘N’, conocido como el ‘R1′ y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, estuvo en prisión durante 10 años y fue liberado de manera polémica en 2022, en un caso que llegó incluso a la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Detenido en 2012, Ramón ‘N’ estaba identificado como el segundo más importante en la estructura del CJNG, por debajo de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ en ese entonces.

Su captura de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se debió a que junto con sus hermanos Ramón y Jesús Santiago (Los Rs), fueron responsables de realizar narcobloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Jalisco y Colima el 25 de agosto de 2012.

Además, sería señalado como un importante generador de violencia del CJNG, con acciones en contra de cárteles rivales en Guanajuato y Michoacán, especialmente como adversario de Los Caballeros Templarios.

¿Cómo liberaron al ‘R1′ a pesar de su vínculo con el CJNG?

A pesar de que tenía cinco antecedentes penales por secuestro y crimen organizado, Ramón Ángel el ‘R1’ fue liberado el sábado 19 de noviembre de 2022 debido a procesos judiciales que lo favorecieron y que criticó el expresidente AMLO.

El hecho fue calificado como un ‘sabadazo’, ya que la liberación se ordenó la madrugada de ese día con una sentencia absolutoria, y el juez segundo de distrito de Sonora fue exhortado a cumplir con la sentencia, para posteriormente mandar un escrito al Centro de Reclusión Federal de Sonora.

De acuerdo con Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de Seguridad, el ‘R1′ libró “uno a uno” los procesos en su contra, y fue absuelto por un juez del juzgado 7 de Jalisco, otros dos más del Juzgado Tercero federal de Jalisco y otros dos más en el Juzgado Quinto, por delitos de secuestro agravado y crimen organizado.

“Libró el último proceso hasta caer en impunidad”, criticó Mejía, además de que esto lo logró el operador del CJNG mediante el desvanecimiento de pruebas y falta de testigos, pese a que incluso desde prisión dirigía algunas de las operaciones violentas del cártel.

Mejía reprochó que fue la jueza primera de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco la que solicitó la inmediata libertad del ‘R1′, también conocido como ‘El Moncho’ y que era identificado como lugarteniente de ‘Los Valencia’.

Información oficial sobre la trayectoria de impunidad del 'R1'. (Gobierno de México)

Tras su liberación en 2022, volvió a operar en el CJNG, y fue señalado desde el año pasado por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, esto al presuntamente dirigir a las personas que colocaron al edil y le dispararon en el Festival de las Velas el 1 de noviembre del año pasado.