¿Habrá represalias por la captura del ‘R1′? Autoridades de Jalisco piden tomar precauciones

'El R1' fue capturado en Jalisco tras un operativo de las fuerzas armadas.

Las autoridades municipales de Atotonilco El Alto, Jalisco, hicieron un llamado a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales, luego del operativo federal que derivó en la captura de Ramón Ángel ‘N’, ‘R1’, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La movilización de elementos de seguridad se registró este jueves en el primer cuadro del municipio, donde el Ejército Mexicano mantuvo asegurada la zona durante varias horas. Ante ello, el Gobierno de Atotonilco El Alto pidió a los ciudadanos evitar acercarse al área e informarse únicamente a través de los canales oficiales.

A través de sus redes sociales, las autoridades municipales señalaron que el operativo estaba siendo atendido por fuerzas federales y exhortaron a la población a no difundir rumores o información no verificada.

Durante el despliegue comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre un presunto enfrentamiento armado entre civiles y elementos federales, así como detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Colón y Javier Mina.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado oficialmente el lugar exacto en el que fue capturado ni han dado a conocer mayores detalles sobre cómo se realizó el operativo.

¿Quién es el ‘R1’ y cuál fue su papel en el asesinato de Carlos Manzo?

Ramón Ángel ‘N’, ‘R1’, es identificado por el Gobierno federal como líder de una célula criminal con operaciones en Michoacán.

Las autoridades lo señalan como el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ocurrido en junio de este año. De acuerdo con las investigaciones oficiales, habría sido quien ordenó el ataque contra el entonces presidente municipal.

La captura de ‘R1’ ocurre semanas después de que autoridades federales y estatales reforzaran las investigaciones relacionadas con el asesinato del exalcalde michoacano.

Por ahora, las autoridades no han informado si la detención derivó en el aseguramiento de armas, vehículos u otros objetos vinculados con las indagatorias.

Mientras continúan las diligencias, el Gobierno de Atotonilco El Alto reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada mediante comunicados oficiales y permitir que las autoridades desarrollen las acciones correspondientes en la zona.