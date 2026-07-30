‘Los directivos pueden mejorar’: ‘Chicharito’ Hernández aclara declaraciones contra Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a generar polémica luego de lanzar una fuerte crítica hacia la directiva de Chivas durante su presentación como nuevo jugador del Atlético Dallas. Posteriormente, el delantero salió a aclarar sus declaraciones y aseguró que sus comentarios nunca fueron en contra del club ni de la afición.

El goleador de la Selección Mexicana explicó que su intención era señalar aspectos que, desde su perspectiva, pueden mejorar dentro de la institución rojiblanca, al tiempo que reiteró el amor que mantiene por el equipo donde inició su carrera.

Javier 'Chicharito' Hernández criticó a la directiva de Chivas. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

¿Qué dijo ‘Chicharito’ sobre Chivas?

Durante su presentación con el Atlético Dallas, Javier ‘Chicharito’ Hernández reconoció que perdió la ilusión por jugar al futbol durante su última etapa con las Chivas de Guadalajara e incluso llegó a pensar en el retiro.

El atacante explicó que el proyecto del club estadounidense le devolvió la motivación para seguir en la competencia y lanzó una crítica hacia la forma en que fue gestionado su regreso al Rebaño Sagrado.

“Me devolvieron las ganas de jugar futbol”, expresó el delantero, quien señaló que en el club de la Liga MX no encontró el entorno que esperaba para disfrutar nuevamente de su carrera como profesional.

Las declaraciones provocaron diversas reacciones entre aficionados rojiblancos, quienes interpretaron sus palabras como un ataque directo hacia la institución.

¿Qué aclaró ‘Chicharito’ tras la polémica?

El futbolista dijo que los medios de comunicación sacaron de contexto sus palabras y eso causó la polémica en su contra.

Ante la controversia, el delantero mexicano Javier Hernández publicó un mensaje para precisar el sentido de sus declaraciones y aseguró que mantiene un profundo cariño por Chivas.

“Yo amo a Chivas. Mis opiniones personales o críticas jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo, tengo una herencia ahí con mi abuelo. Siempre ha sido con la gente que administra o ha administrado al club, donde siento que pueden mejorar mucho”, mencionó el futbolista en una historia temporal de Instagram..

Además, adelantó que próximamente publicará un video en su canal de YouTube para explicar con mayor detalle el contexto de sus declaraciones, su segunda etapa en el club de la Liga MX y evitar nuevas interpretaciones sobre su postura respecto al Guadalajara.

Javier Hernández estuvo en Chivas alrededor de dos años en su segunda etapa con el club. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM) (Fernando Carranza García)

¿Por qué salió ‘Chicharito’ de Chivas?

La segunda etapa de Javier Hernández en Chivas estuvo marcada por las lesiones y la falta de minutos en la cancha. El delantero regresó al Club Guadalajara como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del futbol mexicano, pero diversos problemas físicos le impidieron recuperar su mejor nivel y sumar los minutos que esperaba.

Además, falló un penal decisivo en los cuartos de final del Apertura 2025 en el partido contra Cruz Azul, el cual terminó con la eliminación del Rebaño Sagrado. ese fue el último encuentro de Hernández con los rojiblancos.

Tras concluir su contrato con el club, puso fin a un ciclo en el que el atacante no logró consolidarse como referente dentro del terreno de juego, pese a la expectativa que generó su regreso.