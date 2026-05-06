Amaury Vergara, el heredero de Chivas que puso en jaque a la Selección Mexicana

Amaury Vergara, dueño de Chivas, puso en jaque a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana, al pedirle a sus jugadores que regresaran a la concentración con el Rebaño Sagrado y no se presentaran en el CAR.

Esto tras la solicitud de Toluca para jugar con sus seleccionados (Alexis Vega y Jesús Gallardo) ante LAFC en la semifinal de la Concachampions 2026.

Amaury, hijo de Jorge Vergara, no solo es el dueño de Chivas, también es un empresario con un amplio abanico de negocios.

Amaury Vergara es el dueño de Chivas. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Qué dijo Amaury Vergara de los jugadores de Chivas en la Selección Mexicana?

El pasado 5 de mayo se informó acerca de la posibilidad de que los jugadores de Toluca no se presentaran al Centro de Alto Rendimiento para la concentración de la Selección Mexicana previa al Mundial 2026.

Esto con el objetivo de jugar la vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026 ante el LAFC, acción que generó disgusto en Amaury Vergara, por ello pidió a los jugadores de Chivas que no se presenten al CAR:

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan, le instruía a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

Posteriormente, apareció Armando ‘Hormiga’ González en Verde Valle para entrenar con el Rebaño Sagrado.

El tema de los seleccionados que pertenecen a clubes de la Liga MX se aclararon tras una conferencia de prensa de Javier Aguirre, donde mencionó que si uno de los futbolistas no se presenta, entonces no sería considerado para el Mundial 2026.

Poco después, Chivas publicó un comunicado para informar que sus jugadores si estarán en la concentración de la Selección Mexicana.

“Estamos enterados que se respetarán los acuerdos de meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara. En chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026 y no seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán en tiempo y forma”.

Amaury Vergara es un empresario que participó en Shark Tank México. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién es Amaury Vergara, dueño de chivas?

Amaury Vergara nació el 13 de marzo de 1987 en Guadalajara, Jalisco, donde creció rodeado del entorno empresarial y deportivo que convirtió a su familia en una de las más influyentes de México. Desde joven participó en distintos proyectos relacionados con las empresas familiares, aunque inicialmente enfocó su carrera al mundo del entretenimiento y la producción audiovisual.

Antes de asumir el control de Chivas, Amaury Vergara trabajó como productor, pues estudio la licenciatura en la Escuela de Cine de Nueva York.

Incluso participó en diferentes proyectos cinematográficos y fundó compañías relacionadas con contenido audiovisual y desarrollo creativo. Sin embargo, tras la muerte de Jorge Vergara en 2019, tomó oficialmente el liderazgo del Grupo Omnilife-Chivas.

Su llegada a la presidencia del club representó una nueva etapa para el Guadalajara, marcada por cambios administrativos, deportivos y financieros. Bajo su gestión, el equipo ha buscado recuperar protagonismo tanto en la Liga MX como en competencias internacionales, pero siempre mantiene la tradición histórica de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

La administración de Amaury recibió críticas en algunos momentos por resultados deportivos irregulares, pero también ha sido reconocido por fortalecer áreas institucionales y mantener estabilidad económica dentro de la organización.

El trabajo del actual dueño de Chivas de Guadalajara no solo se limita a la cancha, también en los foros de TV, pues participó en diferentes temporadas de Shark Tank México.