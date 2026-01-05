Javier Aguirre planea concentración de 40 días antes del Mundial 2026: ‘No creo que me hagan una cochinada’

Javier Aguirre planea una concentración de 40 días para los jugadores de la Selección Mexicana que participen en el Mundial 2026.

Con la llegada del nuevo año, oficialmente podemos decir que ¡'habemus’ Mundial 2026 en México! Nuestro país es uno de los anfitriones, y para este evento el DT de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ya tiene planes.

Con poco más de un mes de anticipación, planea la concentración de los convocados para el Mundial 2026, tanto en equipos nacionales como internacionales.

Y para que no haya pretextos, el seleccionador mexicano ya tomó sus precauciones y habló con los dueños de los equipos, en espera de que no le digan al final que ‘siempre no’ dejan ir a sus jugadores de futbol.

¿Cuál es el plan de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026?

Uno de los planes del ‘Vasco’ Aguirre es concentrar a los seleccionados 40 días antes de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, en la CDMX, donde además se jugarán otros partidos de la fase de grupos.

Esto quiere decir que los futbolistas de la Liga MX y selecciones europeas que representen a México en la justa mundialista estarán ‘fuera de circulación’ desde el 1 de mayo, aproximadamente.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que el primer objetivo es ser líderes del Grupo A en el Mundial de 2026. (EFE)

Las razones de Javier Aguirre para concentración de 40 días

“El tema físico es muy importante; 2 mil 240 metros (sobre el nivel del mar) también le afecta al que juegue (…) entonces la adaptación a la altura es fundamental con tiempo”, menciona Aguirre en una entrevista con Azteca Deportes.

Esto aplica para todos, pues se necesita homologar las condiciones de todos los jugadores de la Selección Mexicana que participarán en un compromiso tan importante como lo es el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

“¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque primero porque es en México el Mundial y los directivos saben que es una gran responsabilidad que tenemos todo el futbol mexicano (…) (estamos) de acuerdo en que tenemos que meter toda la carne al asador”, señala el director técnico.

El acuerdo entre Javier Aguirre y los dueños de equipos rumbo al Mundial 2026

El hecho de que la concentración inicie 40 días antes implica que futbolistas de la Liga MX seleccionados para jugar el Mundial, se ausenten de sus equipos en la Liguilla del Clausura 2026, uno de los momentos más importantes dentro del futbol mexicano, así como la misma final.

Aguirre es consciente de ello, y por eso acudió, acompañado de Mikel Arreola, con los dueños de los equipos de la Liga MX para que estos firmaran un documento en el que se comprometen a ‘prestar’ a los seleccionados nacionales desde la concentración.

El 'Vasco' Aguirre habló con los dueños de los 18 equipos de Liga MX. (Cuartoscuro)

“Fuimos a hablar con los dueños de los 18 equipos, y ahí está clarito: apoyo total e incondicional a la Selección Nacional, punto; y está firmado. Ya luego fue suscrito en la junta de dueños, que estuve presente, por cierto (…) ya está ahí ese papel. Entonces, si me hacen alguna cochinada, que no creo, pues tendríamos que tomar una decisión”, explica.

Para ejemplificar a qué se refiere con ‘cochinada’, puso de ejemplo la conversación que sostuvo con una persona, que le puso un escenario imaginario en el que no se podía ceder a algún jugador.

“Hablé con uno que me dice, ‘Oye, y si en nuestro equipo pasa esto y esto’. Y le digo, ‘Maestro, está firmado por tu jefe, tú me dices’. Ya está, no hay más”, aseguró el entrenador de la Selección Mexicana.