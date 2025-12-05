Javier Aguirre se queja del sorteo del Mundial 2026: ‘Me hubiera gustado conocer a todos mis rivales’

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que el primer objetivo es ser líderes del Grupo A en el Mundial de 2026.

El sorteo del Mundial 2026 le dejo un sabor amargo a Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

El entrenador nacional primero aguantó las críticas de Hugo Sánchez por la falta de figuras en la Selección y por su estilo de juego. Después, Javier Aguirre se quedó con la incógnita de qué país será el último invitado del Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA.

La inauguración del Mundial 2026 será en el partido México contra Sudáfrica, que repetirán por primera vez en la historia un juego inaugural de una Copa del Mundo.

El segundo partido de México en el Mundial 2026 será contra la República de Corea. Este encuentro se realizara en el Estadio de Akron de las Chivas, en Guadalajara.

Sin embargo, el tercer partido de México en el Mundial 2026 aún es una incógnita para Javier Aguirre y su cuerpo técnico, encabezado por el legendario Rafael Márquez, exjugador del Barcelona y del Atlas.

Esa incógnita es la razón de la molestia de Javier Aguirre.

¿Qué dijo Javier Aguirre de los rivales de México en el Mundial?

Tras finalizar el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA, Javier Aguirre estuvo en entrevista con TV Azteca y dio sus primeras declaraciones sobre el destino del ‘Tri’ en el torneo.

El técnico Javier Aguirre dice que México peleará por ser el líder del Grupo A. (EFE)

Aguirre no ocultó su molestia por desconocer qué equipo será el tercer rival de la selección Azteca en el Estadio Azteca, que actualmente se encuentra en remodelación, antes de su reapertura con el partido de México contra Portugal.

“Ese es el problema, el repechaje. Suponía que alguno nos podía caer, son cuatro equipos europeos y hay incertidumbre, Repetiremos la inauguración del 2010, a Corea lo enfrentamos hace no mucho, todos con distintos estilos y esperar qué europeo te toca”, declaró.

“Macedonia no tiene nada que ver con Dinamarca ni Irlanda con República Checa. No me voy a quejar, pero me hubiera gustado saber desde hoy los 3 rivales para buscar partidos (amistosos) de ese estilo”, aseguró Javier Aguirre.

El técnico de la Selección Mexicana también habló de las aspiraciones de México en la Copa del Mundo.

Señaló que el primer objetivo es amarrar el liderato del sector, ya que dijo, eso le dará la ventaja de jugar en el país. “Lo más importante es alcanzar el liderato de grupo para no salir de casa, ya tuvimos antecedentes en (los Mundiales de) 86 y el 70 que nos fuimos de casa y nos cuesta más” dijo.

¿Qué países pueden ser el tercer rival de México?

El cuarto integrante del Grupo A será un país europeo. México, Sudáfrica y Corea deberán esperar al repechaje del Mundial 2026 para conocer al otro integrante.

De acuerdo con la FIFA, el otro integrante del Grupo A puede ser:

Chequia

Irlanda

Dinamarca, o

Macedonia

Esos países se enfrentaran en el repechaje para definir a uno de los países clasificados al Mundial 2026 que aún falta por definir.

Así quedan los 12 grupos del Mundial 2026; México encabeza el Grupo A, mientras que el campeón Argentina aparece en el Grupo J. (WILL OLIVER/EFE)

Calendario de México en el Mundial 2026

Estas son las fechas y sedes de los partidos de México en el Mundial 2026: