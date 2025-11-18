México vs. Paraguay EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Selección Mexicana?

Estos son los detalles del partido amistoso de México vs. Paraguay, encuentro de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Freepik/apf/seleccionmexicana)

La última y nos vamos: La Selección Mexicana enfrenta a Paraguay en el último encuentro del equipo mexicano del 2025.

Los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre juegan su partido de preparación para el Mundial 2026 después de no conseguir la victoria en sus últimos 5 juegos.

La Selección Mexicana no conoce el triunfo desde la final de la Copa Oro 2025, en el cual derrotó a Estados Unidos con un marcador 2-1.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre lleva 5 partidos consecutivos sin ganar.

¿A qué hora es el partido de México vs. Paraguay HOY?

El partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay está programado para este 18 de noviembre.

El ‘Tri’ abandonó el territorio mexicano para disputar el encuentro en el Alamadone, ubicado en Houston, Texas, en Estados Unidos.

El silbatazo inicial del juego es a las 7:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido de México vs. Paraguay EN VIVO?

La Selección Mexicana de Aguirre busca reencontrarse con la victoria luego de una derrota y cuatro empates en los últimos cinco juegos.

Para ver en vivo el juego y saber si lo consigue o no, se tienen diferentes opciones de transmisión y son las siguientes:

Canal 5 (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

ViX Premium (requiere de una suscripción con costo)

Azteca 7 (TV abierta)

App de TV Azteca

Raúl Jiménez lidera a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

¿Cómo llegan México y Paraguay al partido de preparación para el Mundial 2026?

El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró este lunes desde Estados Unidos que el partido amistoso que enfrentan este martes ante México es un “desafío” para superarse en su camino de preparación al Mundial de 2026.

El DT dijo que tiene “un técnico de mucha jerarquía”, en referencia al técnico Javier Aguirre, quien es uno de los nominados a Mejor Técnico del The Best FIFA Football Awards 2025.

Además, eligió a los equipos de la Liga MX por ser “poderosos” y por el nivel competitivo del futbol mexicano, lo que ocasiona una poca llegada de jugadores a Europa.

El conjunto paraguayo no conoce la victoria en sus juegos de preparación para el Mundial 2026 y estos son sus resultados:

Japón 2-2 Paraguay

Corea del Sur 2-0 Paraguay

Estados Unidos 2-1 Paraguay

La Selección Mexicana viene de empatar 0-0 con el equipo de Uruguay, en un juego donde el ‘Tri’ recibió abucheos de la afición que los vio en Torreón.

El resto de sus resultados de juegos amistosos son los siguientes:

México 0-0 Japón

México 2-2 Corea del Sur

México 0-4 Colombia

México 1-1 Ecuador

México 0-0 Uruguay

Javier Aguirre modifica su cuadro titular ante Paraguay.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de la Selección Mexicana contra Paraguay?

Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana, aseguró que realiza 7 cambios en las alineaciones del equipo para enfrentar a Paraguay.

Este es el 11 titular probable en el juego de este martes: