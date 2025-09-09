México vs. Corea del Sur HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido amistoso de la selección?

México vs. Corea es el segundo partido amistoso de la gira de preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (Foto: Mexsport/Corea/Selección Mexicana/Freepik)

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se alista para un juego ante Corea del Sur, un amistoso que pertenece a la preparación del ‘Tri’ rumbo al Mundial 2026.

El primer partido de preparación fue el de México vs. Japón, que terminó en empate sin goles, ahora la ‘Tricolor’ buscan un resultado diferente frente a Corea del Sur, considerado uno de los equipos más fuertes de Asia.

Más allá de la preparación táctica, el encuentro representa una prueba decisiva para los jugadores convocados por ‘El Vasco’ Aguirre, pues depende de su rendimiento si se mantienen en la lista final para la Copa del Mundo de la FIFA o no.

México empató con Japón en el primer partido de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Mexsport)

¿A qué hora es el partido entre México y Corea del Sur?

El segundo enfrentamiento de la Selección Mexicana de Aguirre en su gira de preparación está programado para el martes 9 de septiembre de 2025 desde el Geodis Park de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos.

El silbatazo inicial del juego amistoso es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido de México vs. Corea en vivo?

El partido amistoso de la Selección Mexicana tiene diferentes sitios de transmisión, desde la televisión abierta y de paga hasta las plataformas de Streaming.

Estos son los sitios para ver el juego del ‘Tri’ contra Corea en vivo:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

VIX Premium

Memo Ochoa. no está convocado a la Selección Mexicana para sus partidos de preparación. (Foto: Mexsport)

¿Quiénes son los convocados de Javier Aguirre a la Selección Mexicana para el juego contra Corea?

El entrenador Javier ‘Vasco’ Aguirre convocó a 25 jugadores para el enfrentamiento amistoso de México contra Corea del Sur, donde se destacó la ausencia del portero Memo Ochoa, uno de los jugadores históricos del ‘Tri’.

Esta es la lista de convocados para el juego:

Porteros

Carlos Moreno (Pachuca)

Luis Malagón (América)

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Defensas

César Montes (Lokomotiv)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Juan José Sánchez (Tigres)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Rodrigo Huescas (Copenhague)

Mediocampistas

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Erick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Orbelín Pineda (AEK)

Delanteros

César Huerta (Anderlecht)

Diego Lainez (Tigres)

Raúl Jiménez (Fulham)

Roberto Alvarado (Chivas)

Santiago Giménez (AC Milán)

Javier Aguirre es el entrenador de la Selección Mexicana previo al inicio del Mundial 2026. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

Historial de México vs. Corea del Sur

Ambas selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones oficiales. México suma ocho victorias, mientras que Corea del Sur ha logrado cinco triunfos y existe un empate en el registro.

Entre los choques más recordados están los dos enfrentamientos que tuvieron en dos diferentes mundiales.

El primero de ellos fue en Francia 1998 en la fase de grupos del certamen, donde la Selección Mexicana triunfó 3 a 1 con goles de Ricardo Peláez y doblete de Luis Hernández.

20 años después se volvieron a ver las caras en Rusia 2018, donde el ‘Tri’ ganó 2 a 1 con goles de Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Estos son los resultados de los últimos 5 partidos entre México y Corea: