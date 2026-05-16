¿Una nueva pandemia? OMS declara emergencia internacional por brote de ébola Bundibugyo en Congo y Uganda

La OMS advierte que el brote del ébola de Bundibugyo podría ser mayor al registrado oficialmente, con decenas de muertes sospechosas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional, advirtiendo que una cepa rara del virus, para la cual no existe una vacuna o tratamiento aprobado, podría estar propagándose más ampliamente de lo detectado.

La OMS anunció el domingo que el brote causado por el virus del Ébola de Bundibugyo alcanzó el umbral del nivel más alto de alerta según las normas sanitarias internacionales debido a la transmisión transfronteriza, la aparición de grupos de muertes inexplicables y la gran incertidumbre sobre la magnitud de la epidemia.

Esta declaración se produce tras la confirmación de casos de ébola en Kampala, la capital de Uganda, y en Kinshasa, la extensa capital del Congo, con unos 20 millones de habitantes, lo que confirma que el virus se ha propagado más allá de la remota región minera donde se identificó el brote por primera vez.

“Este suceso se considera extraordinario”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citando la ausencia de vacunas o tratamientos aprobados específicos para Bundibugyo, la persistente inseguridad en el este del Congo y las pruebas que sugieren que el brote podría ser significativamente mayor de lo que indican las cifras oficiales de casos.

Hasta el 16 de mayo, la República Democrática del Congo había reportado ocho casos confirmados por laboratorio, 336 infecciones sospechosas y 87 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. Uganda ha confirmado dos casos en Kampala, incluyendo un fallecimiento, entre viajeros procedentes del Congo.

¿Qué es una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por la OMS?

Es posible que el brote haya circulado sin ser detectado durante semanas antes de ser identificado. Las pruebas iniciales detectaron ocho muestras positivas de ébola entre 13 muestras recolectadas en diferentes áreas, mientras que se han reportado muertes inexplicables y casos sospechosos adicionales en Ituri y la vecina provincia de Kivu del Norte.

Al menos cuatro trabajadores sanitarios han fallecido en circunstancias compatibles con la fiebre hemorrágica viral, lo que suscita preocupación por la transmisión dentro de clínicas y hospitales.

La declaración de la OMS, conocida como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), tiene como objetivo movilizar fondos internacionales, coordinar esfuerzos y brindar respuesta ante emergencias. Es la primera declaración de este tipo desde que la mpox fue designada como emergencia de salud pública mundial en 2024.

La agencia no llegó a declarar una “emergencia pandémica”, una nueva categoría creada en virtud de las normas sanitarias internacionales revisadas tras la COVID-19.

¿Qué es el ébola Bundibugyo y por qué es una cepa rara?

El virus del Ébola de Bundibugyo es una de las especies de Ébola más raras que se sabe que infectan a los humanos. Solo ha causado dos brotes documentados anteriormente: en Uganda en 2007 y en el este del Congo en 2012. En conjunto, esos brotes provocaron menos casos que los que ya ha generado la epidemia actual.

La mayoría de las vacunas y los tratamientos con anticuerpos contra el Ébola se desarrollaron contra la cepa Zaire, más común y letal, tras la devastadora epidemia que azotó África Occidental hace una década y que causó la muerte de más de 11 mil personas.

“El ébola Zaire fue el que acaparó toda la atención, y con muy buenas razones”, dijo Susan McLellan, directora de la unidad de atención de biocontención de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, en una entrevista el viernes.

Brote de ébola sin tratamiento aprobado deja decenas de muertos en Congo. (EFE)

OMS recomienda no cerrar fronteras por el brote de ébola

La OMS afirmó que ningún país debería cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes o al comercio, argumentando que tales medidas son ineficaces y corren el riesgo de provocar desplazamientos a través de pasos fronterizos no controlados.

En cambio, el organismo instó a los países vecinos a reforzar la vigilancia, las pruebas de laboratorio y las medidas de control de infecciones, al tiempo que advirtió que la inseguridad en el este del Congo, el desplazamiento de la población y la gran movilidad relacionada con la minería podrían complicar los esfuerzos de contención.

El brote se concentra en la provincia de Ituri, cerca de la frontera con Uganda, incluyendo los alrededores de la ciudad minera de oro de Mongbwalu, donde los trabajadores se desplazan con frecuencia entre campamentos remotos y centros comerciales regionales.

La naturaleza urbana o semiurbana de algunos focos de transmisión aumentó el riesgo de una mayor propagación, según la OMS, que estableció paralelismos con la grave epidemia de ébola que azotó el Congo en Kivu del Norte e Ituri entre 2018 y 2019. La agencia también hizo un llamamiento para que se realicen ensayos clínicos urgentes de vacunas y terapias experimentales.

¿Existe vacuna o tratamiento para el ébola Bundibugyo?

Las autoridades sanitarias están considerando varios tratamientos potenciales, incluidos anticuerpos monoclonales y el antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc., aunque ninguno está aprobado específicamente para infecciones por Bundibugyo. También se están evaluando vacunas candidatas de grupos como la Universidad de Oxford y Moderna Inc.

Esta última declaración se produce en un momento en que expertos en salud mundial advierten que los recortes a la ayuda exterior estadounidense y a los programas de vigilancia epidemiológica podrían debilitar la capacidad de respuesta ante brotes en regiones vulnerables.

El Congo ha combatido más de una docena de brotes de ébola en el último medio siglo y se le considera uno de los países con mayor experiencia mundial en la contención de la enfermedad. Sin embargo, los conflictos, la precaria infraestructura y la desconfianza hacia las autoridades han complicado repetidamente la respuesta en el este del país.