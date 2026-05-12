¿Por qué personas con hantavirus se deben aislar 42 días? Alertan que cuarentena dura más que el COVID-19

¿Por qué deben guardar una cuarentena de 42 días las personas con hantavirus que han estado en el barco MV Hondius? Es un periodo muy superior al que se recomendó para el SARS-CoV-2 responsable del COVID (14 días al principio), para el ébola (de unos 21 días) o el síndrome respiratorio agudo grave -SARS- (10 días), pero la que más se ajusta al origen histórico y al significado literal de la palabra ‘cuarentena’.

La razón: las cuarentenas más largas dependen del tiempo conocido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas, y suelen corresponder a enfermedades en las que el periodo de incubación es muy prolongado, cuando los síntomas iniciales no son muy claros ni determinantes y la enfermedad es especialmente peligrosa.

¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación del hantavirus?

El investigador Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla (sur de España), explicó que el comportamiento epidemiológico del hantavirus -incluida su variante ‘Andes’- es muy diferente, y que el periodo de incubación es “muy variable” y puede oscilar entre una y seis semanas (42 días), tal y como se está comprobando con los pasajeros ya repatriados y algunos mostrando síntomas y dando resultados positivos en los primeros test.

El inmunólogo ha valorado los protocolos que se han establecido y la ejecución de los mismos, el desembarco y la repatriación de todos los pasajeros a sus países de origen “con los máximos estándares de seguridad”, ha defendido que se hayan establecido los niveles máximos de alarma “no porque el virus sea muy contagioso, que no lo es, pero sí porque es muy letal”, y ha cuestionado la laxitud con que se va a tratar a algunos de los pasajeros en sus países y que no se impongan estrictas cuarentenas.

Las diferencias pueden provocar a su juicio que se pierda confianza en las instituciones o los organismos internacionales, pero ha recordado que la Organización Mundial de la Salud “propone” el protocolo más adecuado, pero cada país decide lo que hace.

Corell insistió hoy en que el contagio solo se produce por el contacto estrecho (“muy estrecho”, ha puntualizado), y ha señalado como ejemplos el de compartir una habitación (o camarote) con la persona enferma; el contacto íntimo o muy cercano; cuidar a un enfermo sin las adecuadas medidas de protección; manipular sábanas, ropa o fluidos que pudieran estar contaminados; o la atención sanitaria sin los equipos de protección individual adecuados.

Por el contrario, no es un contacto estrecho ni cruzarse con una persona que pueda estar contagiada ni compartir brevemente un espacio, ha puntualizado Alfredo Corell, que ha plasmado en un dibujo didáctico y divulgativo estas situaciones para aclarar que el contagio por hantavirus no suele ser casual sino que requiere que esa conexión estrecha sea prolongada o íntima.

“Las alarmas están demostrando su eficacia, que funcionan”, ha aseverado el inmunólogo, ha incidido en que la vigilancia estricta durante la cuarentena es lo que evitará que se escape ningún caso y en que las cuarentenas están “justificadísimas”, y ha advertido además de la posibilidad de que exista en el caso de este virus “supercontagiadores” y que personas con una sintomatología muy leve sean capaces de contagiarlo a varias personas.