La ‘cuenta’ de la guerra en Irán: Bloqueo y bombardeos cuestan 29 mil mdd a EU

EU e Israel han eliminado a altos funcionarios de Irán durante la guerra que comenzó el pasado 28 de abril.

El Pentágono cifró en 29 mil millones de dólares el coste de la guerra de Irán, lo que supone un aumento de unos 4 mil millones de dólares respecto a lo reconocido hace dos semanas.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25 mil millones de dólares el pasado 29 de abril, aseguró durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra.

Durante el fin de semana, Estados Unidos e Irán rechazaron sus acuerdos de paz. Donald Trump rechazó la propuesta que incluso incluía la posibilidad de que el país asiático moviera a otra nación su uranio enriquecido.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a intensificar el conflicto en Medio Oriente, luego de ser cuestionado sobre si el Pentágono contempla retirar tropas estadounidenses de la región y proteger sus activos militares.

“Tenemos planes para todos esos escenarios”, afirmó el funcionario durante una comparecencia, aunque evitó detallar cuáles serían los próximos pasos respecto a Irán.

Hegseth explicó que el Departamento de Guerra cuenta con estrategias tanto para aumentar la presión militar contra Irán como para replegar fuerzas o redistribuir recursos en caso de ser necesario.

Además, sostuvo que el alto al fuego con Irán continúa vigente. Según el secretario, el cese de hostilidades se ha mantenido mientras avanzan las negociaciones entre las partes.

Kuwait acusa a Irán de invasión

Kuwait acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de enviar a un equipo a su territorio para atacarlos y anunció la detención de cuatro de sus “miembros”, tras un tiroteo en el que resultó herido un militar del país árabe.

En un comunicado, el ministerio de Exteriores kuwaití expresó su “enérgica condena por la infiltración en la isla de Bubiyan (en el golfo Pérsico) por parte de un grupo armado de elementos de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán".

Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la infiltración en su territorio de supuestos miembros de la Guardia Revolucionaria desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, si bien las autoridades kuwaitíes han denunciado ataques iraníes con drones y misiles contra su territorio incluso después de la entrada en vigor de la tregua, el 8 de abril.

En su comunicado, Kuwait subrayó “la exigencia a la República Islámica de que cese de inmediato e incondicionalmente sus acciones hostiles ilegales que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región y socavan los esfuerzos regionales e internacionales para reducir la escalada”.