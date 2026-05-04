Alto al fuego entre Trump e Irán, en su momento más frágil: Intercambian ataques en Golfo Pérsico

Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego hace casi un mes, pero no han avanzado en un acuerdo de paz.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques en el Golfo Pérsico en un repunte de violencia este lunes 4 de mayo que también involucró a Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó llamados a retomar los bombardeos contra objetivos iraníes y puso en duda el futuro de un alto al fuego de cuatro semanas.

El Ejército de EU repelió ataques de drones, misiles y lanchas rápidas armadas iraníes mientras facilitaba el paso de dos embarcaciones con bandera de Estados Unidos por el Estrecho de Ormuz, informó el jefe del Comando Central de EU, el almirante Brad Cooper.

“Hemos derribado siete pequeñas embarcaciones o, como a ellos les gusta llamarlas, lanchas ‘rápidas’”, aseguró el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social, al tiempo que anunció que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerá una conferencia de prensa el martes 5 de mayo junto al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

Emiratos Árabes Unidos aseguró haber interceptado misiles de crucero iraníes y responsabilizó a un ataque con drones de Irán por un incendio de gran magnitud en el puerto de Fujairah que dejó tres personas hospitalizadas. El país del Golfo emitió varias alertas de misiles a su población por primera vez desde que comenzó el alto al fuego entre Washington y Teherán hace casi un mes.

Las alertas se produjeron después de que un buque petrolero propiedad de la estatal Abu Dhabi National Oil fuera alcanzado por drones iraníes en un incidente separado fuera del Estrecho de Ormuz.

¿Cuánto subieron los precios del petróleo HOY por ataques en Medio Oriente?

Los precios del petróleo se dispararon tras las noticias del ataque a Fujairah y la renovada amenaza contra buques en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El crudo Brent subió alrededor de 6 por ciento para cerrar por encima de los 114 dólares por barril, mientras que la mezcla WTI avanzó más de 4 por ciento hasta situarse cerca de los 106 dólares por barril.

La violencia sacudió el alto al fuego que en gran medida se había mantenido desde su entrada en vigor el 8 de abril.

También generó llamados para que Estados Unidos e Israel retomen los ataques contra Irán, tras una campaña previa que impactó miles de objetivos, eliminó al ayatolá Alí Jameneí y provocó el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, lo que elevó los precios globales de la energía.

El senador republicano Lindsey Graham afirmó en X que la decisión de Irán de atacar a Emiratos Árabes Unidos y a buques de carga “justifica plenamente una respuesta fuerte, contundente y rápida para infligir más daño a la maquinaria de guerra iraní”.

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett señaló en redes sociales que el ataque iraní en Emiratos “equivale a una declaración de reanudación de la guerra de Irán contra los aliados de Estados Unidos e Israel en la región”.

El almirante Cooper evitó responder de forma directa si el alto al fuego había sido violado. En otra conferencia, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, comentó que dejaría a la Casa Blanca la decisión de declarar posibles incumplimientos.

“Es una situación fluida”, añadió.

En Irán, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi señaló en X que las conversaciones con Estados Unidos “están avanzando”, pero advirtió que Washington y Emiratos “deben tener cuidado de no ser arrastrados nuevamente a un atolladero por terceros”.