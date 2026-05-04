La CIA en Chihuahua: FGR citará a declarar a 50 personas involucradas en el operativo

La FGR llamará a declarar a 50 personas por la presencia de la CIA en Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que aplicará todo el peso de la ley a quién o quiénes resulten responsables de la presencia, sin autorización federal, de agentes de la CIA en un operativo de la policía de Chihuahua en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos.

Ulises Lara, vocero de la dependencia, dijo en un mensaje a medios que en seguimiento a los trabajos de investigación llevados a cabo por la dependencia, con relación a aquellos hechos, se ha citado a comparecer a 50 de las personas que participaron en el operativo.

Además, se han realizado los requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos.

Dijo que el objetivo es saber las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido.

Para ello, agregó, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad.

¿Quién puede autorizar operativos como el de Chihuahua?

Recordó que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias (como la realizada en Chihuahua, la cual estuvo relacionada con la operación de un narcolaboratorio en la entidad), es la FGR.

“La Fiscalía General de la República reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, puntualizó.

Recordó que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), inició una carpeta de investigación derivada de la noticia criminal dada a conocer por el ahora exfiscal general de justicia de Chihuahua, César Jauregui, en el marco de una rueda de prensa que ofreció el 19 de abril pasado.

“Dicha noticia derivó del fallecimiento de cuatro personas, dos de las cuales fueron identificadas como agentes extranjeros que realizaban funciones en territorio nacional en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas”, agregó Lara.

Dijo que la FGR informará a la opinión pública sobre los avances y resultados de esta investigación, conforme la ley y el debido proceso lo permitan.