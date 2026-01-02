Ulises Lara se une a la Fiscalía General de la República con Ernestina Godoy: ‘Agradezco la confianza’

Ulises Lara, quien fue vocero y fiscal de la CDMX, ahora será titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

Ulises Lara, exvocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó este viernes que se une al equipo de trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que Ernestina Godoy tomara el cargo como titular.

En un breve mensaje en redes sociales, Lara agradeció este nuevo nombramiento.

"Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona", apuntó en su cuenta de X.

Ulises Lara López fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hasta finales de 2023; luego, asumió el mando de fiscal capitalino por la salida de Ernestina Godoy, quien en ese entonces era la titular.

La decisión de que Ulises Lara fuera el nuevo fiscal de la CDMX fue polémica porque no contaba con los cinco años de experiencia como litigante que se establece como requisito para dicho cargo. Además, hubo una controversia porque Lara obtuvo de manera rápida el título de Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México, cuando solo tenía la cédula en Sociología.

Antes de ello, Ulises Lara no contaba con los requisitos para ser fiscal de la CDMX. El cargo de Lara ante la Fiscalía capitalina fue provisional.

¿Quién es Ulises Lara y qué cargo tendrá en la FGR?

Ulises Lara López es licenciado en sociología, maestro en gobierno y asunto públicos, y doctor en derecho. Luego, obtuvo su título de licenciatura en Derecho en el Centro Cúspide de manera exprés para reunir los requisitos y ser fiscal en la CDMX en 2024.

En febrero de 2025 se dio a conocer que Lara era maestro de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este viernes 2 de enero de 2026, Lara dio a conocer que la fiscala Ernestina Godoy lo designó como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Según la propia página de la FGR, esta fiscalía especializada en Asuntos Relevantes tiene como tarea conocer “los hechos que la ley señala como delitos y de los fenómenos delictivos de orden federal que sean turnados por acuerdo de la persona titular de la FECOC (Fiscalía Especializada de Control Competencial) con el Fiscal General”.

Ernestina Godoy fue elegida como titular de la FGR en diciembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero; la fiscala ocupara su cargo por nueve años, sin posibilidad de reelección.