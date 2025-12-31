Sheinbaum publica exención fiscal de 100% para eliminar impuesto a los videojuegos violentos

El Gobierno propuso inicialmente el cobro de un impuesto de 8% a videojuegos calificados como violentos.

El ‘game over’ al impuesto a videojuegos violentos es oficial: La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para ‘arreglar’ ese cobro.

La medida generó la crítica del morenista Ricardo Monreal, quien aseguró que el Poder Ejecutivo no estaba facultado para eliminar un impuesto aprobado en el Paquete Económico 2026 por el Congreso de la Unión.

Para ser claro, el decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum no elimina el impuesto a los videojuegos, sino que otorga una exención para su pago, una medida parecida al estímulo fiscal para las gasolinas.

“Consiste en una cantidad equivalente al 100 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagarse en la enajenación de los videojuegos y sólo será procedente en tanto no se traslade al adquirente del bien o servicio cantidad alguna por concepto del citado impuesto", establece el documento publicado por el DOF.

El decreto de Sheinbaum también agrega que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede publicar “las reglas necesarias” para la ‘eliminación’ del cobro del impuesto a los videojuegos.

El decreto publicado en el DOF entrará en vigor con el Año Nuevo, es decir, desde el primer minuto de 2026.

¿Por qué Claudia Sheinbaum eliminó el impuesto a videojuegos violentos?

La presidenta de México dijo en su ‘mañanera’ del 23 de diciembre que había pedido eliminar el IEPS a videojuegos violentos antes de que fuera aprobado en el Congreso.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? O sea, ¿quién va a determinar esa circunstancia?“, señaló.

En lugar del impuesto, el Gobierno de México lanzará en 2026 dirigida a los jóvenes sobre los videojuegos pues, según Sheinbaum, estos “promueven conductas de violencia” y adicciones.

¿De cuánto era el impuesto que se iba a cobrar a los videojuegos?

La propuesta inicial era aplicar un gravamen de 8 por ciento a los videojuegos violentos. Cálculos preliminares del Gobierno estimaban que ese impuesto iba a dar alrededor de 183 millones de dólares a las arcas públicas.

Entre los videojuegos que podrían haber sido afectados por el impuesto estaban Grand Theft Auto V; Call of Duty, Red Dead Redemption, entre otros.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, el Gobierno de Claudia Sheinbaum prevé recaudar 10.1 billones de pesos el próximo año. Entre las actualizaciones de impuestos que SÍ se quedaron está el nuevo IEPS a refrescos y tabaco.