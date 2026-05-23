Monedas del Mundial 2026 de Banxico: ¿Cómo saber en qué sucursales hay disponibles?

Banxico habilitó herramientas para localizar las sucursales donde puedes conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026. (Banxico | FIFA)

El Banco de México (Banxico) quiere que, además de las estampas del álbum Panini del Mundial, colecciones algo más llamativo y de valor: las monedas del Mundial 2026, que están disponibles para aficionados, coleccionistas y cualquier persona interesada en tenerlas.

Sin embargo, obtener las monedas de la Copa del Mundo de la FIFA será tan complicado como llenar el álbum Panini con un peso como lo hizo el youtuber Gonzok. Por eso aquí te contamos dónde comprar las monedas conmemorativas y cómo saber en qué sucursales todavía están disponibles.

Antes de que corras al banco más cercano, anota bien la información.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026 del Banxico?

Por si no estás enterado, el Banxico presentó cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente de la Copa Mundial, las cuales serán de 20 pesos; además, habrá otras ocho acuñadas con metales finos, es decir, cuatro de oro y cuatro de plata. Las de 25 pesos son de oro y las de 10 pesos son de plata.

Entre sus características especiales destacan que son de forma dodecagonal, es decir, con 12 lados. Además, los diseños están dedicados a las sedes mundialistas: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En total se trata de 12 monedas conmemorativas, pero es importante que sepas que no las recibirás como parte de la ‘morralla’ en el camión. Si quieres conseguir las monedas del Mundial 2026 es importante acudir a distintas sucursales bancarias o directamente a las oficinas del Banxico.

Estas son las monedas de oro conmemorativas por el Mundial 2026 de la CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Banxico)

¿Dónde conseguir las monedas del Mundial 2026?

El Banxico habilitó la página de UbiCanjeMX para saber la ubicación de las sucursales bancarias en las que puedes conseguir las monedas.

El servicio es gratuito y el proceso es el siguiente:

Entra al sitio de UbiCanjeMX de Banxico. Selecciona el estado, municipio o código postal. Elige el banco de tu preferencia. Consultaa las sucursales cercanas con servicio de canje. Acude dentro del horario bancario para solicitar las monedas.

Banxico también informó que bancos como BBVA, Banorte, Banco Azteca y Banregio ya comenzaron a recibir algunas piezas, aunque la disponibilidad depende de cada sucursal y de la demanda diaria.

Luego de ingresar los datos mencionados, el banco arrojará los resultados y la dirección para pasar por las monedas.

Si eres habitante de CDMX, estas son algunas de las direcciones donde será posible conseguir las monedas del Mundial 2026:

Zona centro

Gante número 20, esquina con 16 de septiembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Oficina central CDMX Banamex en 16 de septiembre, número 69, colonia Centro.

Zona Norte

Banco Banorte en Calzada de Guadalupe, número 391, colonia Guadalupe Tepeyac.

Banco Banamex sucursal La Villa, en Calzada de Guadalupe, número 407.

Banco del Bienestar en Plaza Tepeyac, Calzada de Guadalupe, número 431.

Zona Sur

HSBC Sucursal Plutarco Elías Calles, en Avenida Plutarco Elías Calles 1355, colonia Nativitas

Banco del Bienestar sucursal Ajusco, en C. San Guillermo, s/n, colonia Ajusco.

¿Hay restricciones para conseguir las monedas del Mundial 2026?

Sí hay restricciones para conseguir las monedas del Mundial 2026. Una de ellas es si eres cliente del banco al que acudes o no. De acuerdo con Banxico, se tomará en cuenta lo siguiente:

Los clientes bancarios pueden adquirir monedas sin límite establecido. Las personas que no son clientes podrán obtener hasta 150 piezas en sucursales con servicio de canje.

Monedas Así lucen las monedas bimetálicas conmemorativas por el Mundial 2026 de Guadalajara, Monterrey y México. (Banxico)

Por ello, especialistas y coleccionistas recomiendan acudir temprano o llamar antes a la sucursal para confirmar la disponibilidad de las monedas, debido a la alta demanda que han generado.

¿Por qué son especiales las monedas del Mundial 2026?

El reverso de las monedas tiene la leyenda: ‘Copa Mundial de la FIFA 2026’. Mientras que en el anverso está el escudo nacional mexicano.

La moneda dedicada a la CDMX muestra a un futbolista con un balón a un lado y también se ve el Ángel de la Independencia.

En el caso de la moneda de Guadalajara, tiene la misma leyenda sobre el Mundial 2026. En el reverso hay un jugador de futbol y se distingue la escultura de la Minerva.

Para la moneda dedicada a Monterrey, aparece la fuente de Crisol, del Paseo Santa Lucía y se distingue también la figura del Cerro de la Silla.

Otros de los diseños incluyen elementos como jaguares, símbolos prehispánicos, flora mexicana, y referencias al futbol y al torneo internacional. Además, no puede faltar el ajolote en las monedas doradas.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo de la FIFA, después de las ediciones de 1970 y 1986. Por eso se lanzaron elementos conmemorativos como las monedas o las placas especiales para los autos en la CDMX.