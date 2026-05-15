‘Le da alegría a la ciudad’: Sheinbaum aprueba ‘ajolotización’ morada de Clara Burgada en CDMX

La administración de Clara Brugada ha impulsado al ajolote como imagen de la CDMX, incluyendo a la mascota para el Mundial 2026.

La ‘ajolotización’ morada de la Ciudad de México sumó apoyos en Palacio Nacional: La presidenta Claudia Sheinbaum dio un ‘espaldarazo’ a la política de decoración de Clara Brugada, jefa de Gobierno.

“La verdad, cambia por completo el color la vida de las ciudades, creo que le da alegría a la ciudad, la pone bonita y cambia mucho el estado de ánimo” de los ‘chilangos’, afirmó la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 15 de mayo.

Sheinbaum remarcó que Clara Brugada impulsó la misma política de quitar ‘lo gris’ de las calles cuando fue alcaldesa de Iztapalapa con la promoción de murales y arte urbano.

La presidenta de México también se mostró extrañada por los señalamientos de la oposición contra la llamada ‘ajolitización’ de la capital del país.

“(Clara Brugada) escogió el ajolote, que es un animal endémico del Valle de México, como símbolo de la ciudad (...) No sé por qué tanta crítica”, apuntó.

¿Qué transportes y programas tienen la ‘marca ajolote’ en CDMX?

Clara Brugada ‘rebautizó’ al Tren Ligero, remodelado por el Mundial 2026, como ‘El Ajolote’. Este sistema de transporte recibió 17 nuevas unidades ante la amplia demanda de usuarios que tendrá en junio por los partidos en el Estadio Ciudad de México.

El Gobierno de la CDMX también incluyó al ajolote en las placas conmemorativas del Mundial 2026 que cuestan 1 mil 500 pesos. “También incluirá el costo de derecho de la baja, es decir, no vamos a cobrar la baja y luego la alta", explicó el Gobierno en diciembre de 2025.

“Retomamos el símbolo de los ajolotes porque es un animal fascinante, prehistórico, endémico de esta ciudad y que hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas partes del mundo. Deberíamos sentirnos orgullosos del ajolote en la Ciudad de México y rescatarlo como un símbolo”, dijo la jefa de Gobierno el martes 12 de mayo.

Ese día, Clara Brugada reveló que en próximos días el Gobierno capitalino abrirá el Santuario de los Ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco.

La jefa de Gobierno también respondió a los señalamientos por el uso del morado como ‘color oficial’ de su administración. “Es la expresión de la lucha feminista”, apuntó.

“Si no pintáramos y la ciudad siguiera gris, entonces dirían que no hay intervención; pero si retomamos el morado, preguntan por qué el morado. Yo pregunto: ¿por qué les molesta?”, agregó.