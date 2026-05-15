¿Qué hacían Warren Buffett, el Newton de las inversiones, y Stephen Curry, figura de la NBA, en una cena?

La oferta ganadora de este año superó el récord previo de 4.6 millones de dólares que el empresario de criptomonedas Justin Sun pagó en 2019. (Fotos: EFE)

Un postor anónimo pagó 9 millones de dólares por una comida con Warren Buffett, el campeón de la NBA, Stephen Curry, y la actriz y empresaria Ayesha Curry.

Buffett igualará el monto de la oferta ganadora para las organizaciones benéficas GLIDE y Eat. Learn. Play., beneficiarias de la subasta, según un comunicado.

El ganador anónimo y siete invitados cenarán con el legendario inversionista de 95 años y la pareja Curry en Omaha el próximo 24 de junio.

“Estoy encantado con la respuesta a esta subasta y honrado de apoyar el importante trabajo que realizan GLIDE y la Fundación Eat. Learn. Play.”, señaló Buffett en el comunicado.

¿Qué se sabe de la cena benéfica que organiza Buffett?

GLIDE dedica su labor a combatir injusticias sistémicas y atender problemas urgentes como la pobreza, según el documento. Por su parte, Eat. Learn. Play., fundada por Stephen y Ayesha Curry, brinda apoyo a niños de Oakland en distintas áreas.

Durante más de dos décadas, Buffett organizó regularmente una subasta de almuerzo que recaudó más de 50 millones de dólares para apoyar a GLIDE. La última edición se realizó en 2022, cuando una persona anónima pagó una cifra récord de 19 millones de dólares para asegurar la comida.

La oferta ganadora de este año superó el récord previo de 4.6 millones de dólares que el empresario de criptomonedas Justin Sun pagó en 2019.

Entre los ganadores anteriores destacan el gestor de fondos de cobertura David Einhorn y Ted Weschler, quien posteriormente se convirtió en seleccionador de acciones de Berkshire Hathaway tras conocer a Buffett en una de estas comidas.

La última apuesta de Warren Buffett antes del retiro

Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, redujo su participación en Amazon.com Inc. en más del 75 por ciento en el cuarto trimestre , al tiempo que aumentó su participación en New York Times Co., su última nueva apuesta como director ejecutivo del conglomerado y tras abandonar inversiones en BYD en septiembre del año pasado.

Berkshire, con sede en Omaha, Nebraska, adquirió 5.1 millones de acciones de la empresa editorial de medios en los tres meses hasta diciembre, una participación con un valor de 351.7 millones de dólares al final del año, según una presentación regulatoria del martes.