¿Quién es Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa detenido en cárcel de NY?

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, fue detenido en cárcel de Nueva York. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

Uno de los exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico ya se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública estatal entre 2023 y 2024.

El nombre del general en retiro apareció entre los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

La detención ocurre semanas después de que Mérida Sánchez promoviera un amparo en México para evitar una eventual captura o extradición hacia territorio estadounidense.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es un general en retiro con trayectoria en las Fuerzas Armadas y experiencia en áreas de inteligencia, operaciones y seguridad nacional.

De acuerdo con información pública del gobierno de Sinaloa, cuenta con una licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, además de estudios en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional y un doctorado en Derecho.

Antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, ocupó diversos cargos militares y estratégicos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Qué puestos militares ocupó Gerardo Mérida?

Entre los principales puestos desempeñados por el militar destacan:

Comandante del Mando Especial Mante, en Tamaulipas.

Comandante de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán.

Comandante de la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca.

Comandante de la 25 Zona Militar en Puebla.

Subjefe y jefe de áreas de Inteligencia, Operaciones y Logística del Estado Mayor Presidencial de la Sedena.

Agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile.

Director de la Escuela Militar de Inteligencia.

Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Su paso por la dependencia estatal ocurrió durante un periodo marcado por hechos de violencia y operativos contra grupos criminales en Sinaloa.

Gerardo Mérida promueve amparo para evitar su extradición

El pasado 6 de mayo, el general en retiro presentó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, como una medida preventiva para evitar ser detenido o extraditado a Estados Unidos.

La acción legal quedó registrada luego de que autoridades estadounidenses señalaran a diversos funcionarios sinaloenses por supuestos nexos con organizaciones criminales.

Una fuente describió a El Financiero que el recurso busca impedir cualquier traslado al país vecino, donde el exfuncionario aparece mencionado en investigaciones que lo relacionan con presuntos vínculos con redes del crimen organizado.

Renuncia del gobierno de Sinaloa

En diciembre de 2024, Gerardo Mérida renunció a su cargo en medio de la ola de violencia que vivía la entidad por enfrentamientos entre grupos criminales.

La violencia en Sinaloa se intensificó tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’, por autoridades de Estados Unidos a finales de julio de 2024, violencia que ha sido una constante desde entonces.

Tras su salida, el general en activo Óscar Rentería Schazarino, fue nombrado como nuevo secretario de Seguridad estatal.

El general Mérida Sánchez había sido nombrado titular de la SPP en septiembre de 2023.

Llegó procedente del estado de Michoacán y durante su estancia en Sinaloa, enfrentó la situación de violencia que generan los llamados ‘Los Chapitos’ (hijos de Joaquín Chapo Guzman) contra Los Mayitos (hijos de Ismael Mayo Zambada).

Con información de Carlos Velazquez / Corresponsal