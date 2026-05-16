Yolanda Andrade es diagnosticada con otra enfermedad: ¿Qué es la neuralgia del trigémino?

La enfermedad que padece Yolanda Andrade afecta el nervio trigémino, responsable de la sensación en el rostro. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Yolanda Andrade, la conductora de televisión, no solo padece Esclerosis lateral amiotrófica (ELA); mediante sus redes sociales, la amiga de Montserrat Oliver compartió que fue diagnosticada con neuralgia del trigémino.

A finales del año pasado, la conductora del programa de televisión Montse & Joe adelantó que se estaba enfrentando a dos padecimientos: “Tengo dos diagnósticos y ninguno tiene cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo durante un encuentro con los medios.

Poco después, Yolanda Andrade reveló que padece ELA: “Querido público conocedor: han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más”, compartió en un video publicado en redes sociales.

Yolanda Andrade tiene un trastorno nervioso que provoca episodios de dolor. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Hasta ahora se desconocía cuál era el segundo padecimiento; sin embargo, mediante su cuenta de Threads, Yolanda compartió un video sobre “las cinco enfermedades más dolorosas”.

El clip enumera diferentes padecimientos; no obstante, la presentadora detalló que ella enfrenta este trastorno nervioso: “neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”, escribió, revelando la otra enfermedad que padece.

¿Qué es la neuralgia del trigémino, que padece Yolanda Andrade?

Mayo Clinic explica que la neuralgia del trigémino es un trastorno que afecta al nervio trigémino, encargado de transportar señales entre la cara y el cerebro; es decir, las sensaciones que se perciben en el rostro.

Las personas con neuralgia del trigémino experimentan dolor intenso, punzante y agudo, similar a una descarga eléctrica en un costado de la cara; generalmente ocurre del lado derecho.

El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial agrega que existen dos tipos de neuralgia:

Episodios repentinos de dolor: suelen desencadenarse con un toque ligero en el rostro, como al lavarse la cara, cepillarse los dientes, comer, beber, hablar o exponerse al aire frío. El dolor puede durar desde segundos hasta minutos.

suelen desencadenarse con un toque ligero en el rostro, como al lavarse la cara, cepillarse los dientes, comer, beber, hablar o exponerse al aire frío. El dolor puede durar desde segundos hasta minutos. Dolor constante: es sordo, persistente, quemante y punzante, aunque generalmente resulta menos intenso que los episodios repentinos.

Yolanda Andrade también fue diagnosticada con ELA. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

La neuralgia del trigémino puede originarse por diferentes motivos. Entre ellos se encuentran la Esclerosis múltiple u otras enfermedades que dañan la cubierta protectora de mielina de los nervios; también puede producirse por presión sobre el nervio trigémino causada por un tumor, un vaso sanguíneo hinchado o lesiones nerviosas, explica MedlinePlus.

La Universidad Clínica de Navarra explica que en muchos casos se opta por tratar a las personas con medicamentos que ayudan a controlar los síntomas; aunque, en algunos pacientes, también puede recomendarse cirugía.

Yolanda Andrade no es la única famosa diagnosticada con esta enfermedad. Anabel Ferreira, actriz y concursante de MasterChef, es otra de las personalidades que padecen neuralgia del trigémino.

¿Cuál es la enfermedad degenerativa que tiene Yolanda Andrade?

A los problemas de salud de Yolanda Andrade se suma la ELA, una enfermedad que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos, como caminar o hablar.

La ELA deteriora progresivamente estas neuronas hasta ocasionar su muerte: “Cuando las neuronas motoras se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar”, explica Mayo Clinic.

El portal especializado añade que la enfermedad suele comenzar con una ligera debilidad muscular en manos, piernas, brazos o pies, la cual empeora con el tiempo.

A medida que las neuronas se deterioran, los músculos se debilitan hasta provocar dificultades para caminar, tropiezos, espasmos musculares y problemas para hablar o comer; en etapas más avanzadas puede afectar la deglución y la respiración.