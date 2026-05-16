‘Me deprimí, no sé perder’: El día que ‘Travieso’ Arce, el exboxeador, buscó una candidatura en Sonora

“Ahora está del lado correcto de la historia”. Jorge ‘Travieso’ Arce cambió de esquina: luego de militar en las filas de la alianza Fuerza y Corazón por México, el exboxeador profesional demostró su preferencia por Morena.

En un video compartido por la diputada Diana Karina Barreras, el ex pugilista explicó que, en el pasado, él y la política del Partido del Trabajo (PT) eran buenos amigos; sin embargo, distintas circunstancias políticas los mantuvieron alejados.

“Hoy la vida nos ha vuelto a unir”, comentó. Además, la diputada agregó en el video que el exboxeador —quien recientemente volvió al ring para enfrentarse a Julio César Chávez— ahora coincide con los ideales del Movimiento Regeneración Nacional.

Jorge 'Travieso' Arce se retiró de su carrera profesional como boxeador en 2014. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

“Qué gusto coincidir con mi amigo ‘Travieso’ Arce y saber que cada vez somos más los que creemos en la Cuarta Transformación”, escribió Diana Barreras sobre el exboxeador, quien ha dicho que, si tuviera la posibilidad de incursionar en la política, lo haría nuevamente.

Aunque el ‘Travieso’ Arce se ha desarrollado principalmente en el ámbito deportivo, también tuvo una breve participación en la política durante las elecciones de 2024, ya que buscó una candidatura en Hermosillo sin éxito.

¿Qué cargo buscó ‘Travieso’ Arce en Hermosillo?

Jorge ‘Travieso’ Arce se lanzó a la política en las elecciones realizadas hace dos años con el respaldo de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD.

El boxeador buscaba ser diputado federal por el distrito 3 de Hermosillo, ciudad a la que llegó en 2014, luego de la pelea con Jhonny González en la que ‘Travieso’ perdió por nocaut técnico.

“Me invitaron y, como soy muy conocido, pensaron que con la publicidad y con eso (podría ganar), pero no”, comentó en una entrevista para el programa La Saga, de la periodista Adela Micha.

La campaña política no fue sencilla para Jorge ‘Travieso’ Arce, especialmente porque no es originario de la entidad: “En las colonias la gente me decía: ‘Ey, no eres de aquí, vete de aquí, para tu tierra’. Y yo callado”, compartió.

A pesar de tener todo en contra, siguió adelante. El principal objetivo de su campaña era ayudar a los jóvenes a través del deporte, disciplina en la que veía una oportunidad para alejarlos de entornos de violencia y adicciones.

“Como padre de familia también estoy preocupado y realmente quiero hacer algo por los jóvenes, promover más el deporte, que no se pierdan en las drogas. Estoy muy emocionado, muy emocionado por hacer algo por la gente”, comentó en una entrevista de aquel momento para Telemax Digital.

¿Qué pasó con ‘Travieso’ Arce al perder la candidatura?

Tal como se anticipaba, los resultados no favorecieron al exboxeador, ya que no fue elegido como diputado, una situación que para él fue difícil de comprender: “Entré en una depresión tremenda”, comentó.

“Al día siguiente me levanté, agarré mi carro, subí la maleta y me fui. Me fui de Hermosillo a mi casa. Me dolió tanto. Yo no sé perder, siempre quiero ganar. Y me fui bien agüitado”, recordó.

Para despejar su mente, ‘Travieso’ fue a caminar a un centro comercial, donde diferentes personas le demostraron apoyo y le dijeron que, si se postulaba como diputado en su entidad de origen, lo respaldarían.

“Aquí es tu tierra, cabrón, lánzate aquí, aquí te queremos”, asegura que le dijeron. Fue en ese momento cuando cayó en cuenta de que debió haberse postulado en su estado y no en Sonora.

¿‘Travieso’ Arce tiene interés en volver a la política?

A pesar de esta mala experiencia, Jorge ‘Travieso’ Arce no descarta volver a incursionar en la política, ya que continúa viéndola como una herramienta para ayudar al mayor número de personas posible.

“Con recursos propios yo puedo ayudar a una, o a dos, o a cinco familias. Yo ayudo a mucha gente, pero a lo mejor si entras al gobierno ayudas a una comunidad, a una ciudad, a una colonia, a un rancho completo (...) Si tuviera la oportunidad, créeme que con mucho gusto haría algo por mi tierra”, aseguró con Adela Micha.

'Travieso' Arce está dispuesto a postularse una vez más. (Foto: Cuartoscuro) (Adolfo Vladimir)

Durante la conversación también explicó que no se cierra a participar nuevamente, pues quiere dejar un legado: “Que digan: ‘Ese güey hizo cosas por la gente, de corazón, ayudó al que pudo’. Algo que deje, que sea relevante. No entrar nomás a beneficiarme”, dijo.