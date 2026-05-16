Pemex dice que Dos Bocas opera con normalidad: ‘Flamazo’ fue durante obras de mantenimiento

Pemex agregó que las instalaciones de la refinería de Dos Bocas funcionan con normalidad. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que se haya producido un incendio en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, luego de reportes sobre una columna de humo y fuego que se pudieron ver la madrugada de este sábado.

A través de un comunicado, Pemex señaló que se llevaron a cabo obras de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de residuo de vacío en la Refinería Olmeca.

Durante estos trabajos, se llevan a cabo operaciones de vaciado que contemplan el uso de vapor de agua y venteos abiertos controlados.

Pemex explicó que, alrededor de la medianoche de este sábado, se registró un ‘flamazo’ en el exterior de uno de los tanques, situación que fue controlada de inmediato conforme a los protocolos operativos y de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos.

Agregó que las instalaciones de la refinería de Dos Bocas funcionan con normalidad y que los trabajos de mantenimiento continúan de acuerdo con lo programado.

En su comunicado, aseguró que el ‘flamazo’ no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la comunidad.

Reportan incendio en Dos Bocas

La madrugada de este sábado se reportó un nuevo incidente en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, luego de que habitantes reportaran una intensa columna de humo y fuego al interior del complejo petrolero.

De acuerdo con reportes, el incidente habría ocurrido en la planta coquizadora y, presuntamente, durante el evento se activaron sirenas de alarma dentro de las instalaciones.

Este nuevo reporte ocurre apenas semanas después de otro incendio registrado el pasado 9 de abril en la misma refinería. En aquella ocasión, el fuego generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del complejo industrial.

Posteriormente, Pemex aclaró que el incendio ocurrió en una bodega de coque y aseguró que no hubo personas lesionadas.