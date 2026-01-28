Dos Bocas ‘rinde frutos’ aunque opera al 40%: Refinación de petróleo aumenta 12% en 2025, dice Pemex

La refinación de petróleo crudo subió en 2025, alcanzando su mayor nivel desde 2015, por los aportes de la refinería de Dos Bocas.

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesó un promedio de 1 millón 13 mil barriles diarios de petróleo crudo durante 2025, lo que representó un incremento anual de 11.9 por ciento y su mayor nivel desde 2015, reveló el reporte operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El mayor procesamiento de crudo se debió, principalmente, a la aportación que realizó la nueva refinería Olmeca ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco.

Sin la refinería Olmeca, el procesamiento de crudo de las seis refinerías que llevan décadas operando en el país, habría disminuido, ya que registraron un promedio de 879 mil barriles diarios, cifra 0.3 por ciento inferior a lo observado en 2024 (882 mil barriles diarios).

Sin embargo, la refinería Olmeca logró refinar un promedio de 134.3 mil barriles diarios de petróleo crudo durante 2025, lo que elevó los niveles de refinación del SNR a su nivel más alto en la última década.

A pesar de esto, la refinería más nueva del país aún opera al 40 por ciento de la capacidad para la que fue construida, ya que tiene el potencial de procesar 340 mil barriles diarios de crudo, aunque rara vez, una refinería opera al 100 por ciento de su capacidad.

La refinería que procesó mayor cantidad de petróleo crudo durante 2025 fue la ubicada en Tula, Hidalgo; con un promedio de 212.2 mil barriles diarios, lo que significó un incremento de 20.6 por ciento anual.

En segundo lugar, se encontró la refinería de Salina Cruz, Oaxaca; ya que alcanzó a procesar un promedio de 201.2 mil barriles diarios, lo que se tradujo en un ligero incremento anual de 1.3 por ciento.

Le siguieron las refinerías de Cadereyta, Nuevo León (146.5 mil barriles diarios); Dos Bocas, Tabasco (134.3 mil barriles diarios); Salamanca, Guanajuato (117.7 mil barriles diarios); Minatitlán, Veracruz (101.8 mil barriles diarios) y Madero, Tamaulipas (99.7 mil barriles diarios).

¿Cuánto aumentó la producción de petróleo de Dos Bocas?

Respecto a la elaboración de productos derivados del petróleo, la refinería de Dos Bocas registró un promedio de 123.5 mil barriles diarios de petrolíferos durante 2025, lo que significó un incremento sustancial respecto a los 17.2 mil barriles diarios que produjo en 2024.

La mayor producción de la refinería Olmeca durante el año pasado fue el diésel, ya que logró elaborar un promedio de 54.1 mil barriles diarios.

También logró producir 49.9 mil barriles diarios de gasolinas, de los cuales 82.2 por ciento fue gasolina magna y el restante fue premium.

Además, registró una producción promedio de 17.8 mil barriles diarios de coque y 1.4 mil barriles diarios de gas licuado.