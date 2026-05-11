Tecnología desempeñará rol fundamental en seguridad en Mundial: Ariel Picker destaca herramientas

La magnitud del evento exige una transformación profunda en los modelos tradicionales de seguridad.

De cara al Mundial de la FIFA, considerada la edición más ambiciosa en la historia del torneo, la incorporación de tecnología avanzada será determinante para garantizar entornos seguros, eficientes y resilientes, afirmó Ariel Picker, CEO de Seguritech.

El directivo subrayó que la magnitud del evento —que por primera vez será organizado de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá— exige una transformación profunda en los modelos tradicionales de seguridad.

De acuerdo con la FIFA, el Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones, se disputará en 16 ciudades sede y comprenderá 104 partidos, cifras récord que incrementan significativamente los desafíos logísticos y de protección para autoridades y organizadores.

En este contexto, Ariel Picker destacó que la tecnología permitirá integrar sistemas de videovigilancia inteligente, análisis de datos en tiempo real, reconocimiento de patrones y plataformas de coordinación interinstitucional, elementos clave para anticipar riesgos y optimizar la toma de decisiones.

“El reto no es únicamente reaccionar ante incidentes, sino anticiparlos mediante inteligencia tecnológica”, manifestó el directivo, al tiempo que enfatizó en la relevancia de soluciones que combinen Inteligencia Artificial (IA), analítica predictiva y monitoreo centralizado.

La función de las herramientas de seguridad

A propósito de dichas herramientas, el CEO de Seguritech explicó, que estas permiten detectar comportamientos inusuales en grandes concentraciones de personas, gestionar flujos de movilidad y reforzar la seguridad en infraestructura crítica como estadios, aeropuertos y zonas turísticas.

La complejidad del Mundial 2026 también radica en su carácter trinacional, lo que implica coordinación en materia de seguridad entre distintos marcos normativos, cuerpos policiales y capacidades tecnológicas.

Bajo esa perspectiva, Ariel Picker sostuvo que la interoperabilidad de sistemas será un factor decisivo, al permitir compartir información estratégica en tiempo real entre los tres países anfitriones.

El evento, además, marcará un precedente rumbo a la Copa de 2030, que se perfila como el torneo más global en la historia, al celebrarse en tres países de dos continentes: España, Portugal y Marruecos; además de contar con partidos conmemorativos del centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Dicho formato ampliado, sin precedentes, anticipa una creciente dependencia de soluciones tecnológicas para la gestión integral de la seguridad a escala internacional.

Por ello, el CEO de Seguritech concluyó que el Mundial 2026 no solo será una vitrina deportiva, sino también un laboratorio de innovación en seguridad, cuyas lecciones sentarán las bases para futuros eventos globales, particularmente el Mundial del Centenario en 2030, donde la tecnología será, más que nunca, un eje estratégico indispensable.