Trucos y códigos para tener más sobres gratis en el álbum digital del Mundial 2026 de Panini

La versión digital del álbum Panini cuenta con códigos promocionales (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Panini, IA Gemini).

El álbum digital del Mundial 2026 de Panini se convirtió en una alternativa más por quienes tienen dudas sobre comprar la versión física para la próxima Copa del Mundo de la FIFA... o para quienes ya lo completaron y no han saciado su sed de coleccionismo.

Y es que comprar el álbum Panini del Mundial 2026 físico implicaría gastar hasta miles de pesos incluso si tienes con quién intercambiar tus estampas repetidas, por lo que, en cualquiera de los casos, puedes comenzar a la brevedad con el digital y te contamos cómo puedes acelerar un poco el proceso.

¿Cómo conseguir sobres para el álbum digital del Mundial y llenar más rápido el álbum?

La dinámica del álbum es que, diario, tienes la posibilidad de recibir dos sobres de forma gratuita, cada uno de ellos con cinco estampas, las cuales pueden ser inéditas para tu colección, o estar repetidas.

En el caso de las calcomanías nuevas las puedes pegar en tu álbum virtual, mientras que las repetidas las podrás intercambiar mediante los mecanismos que permite la plataforma para ayudar a los usuarios a completar sus colecciones.

Pero además, hay un pequeño ‘truco’ y es que también se pueden conseguir sobres adicionales mediante códigos promocionales. Estos son algunos de los que están vigentes hoy:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

COKEPANINI26

[Fotografía. Aplicación FIFA Panini Collection]

En otros métodos, puedes cumplir los retos que te pone la misma plataforma para avanzar más rápido, aunque considera que estos tienen un límite de tiempo.

También hay un sitio dentro de la app en que puedes escanear códigos QR productos Coca-Cola participantes o de los sobres de la marca y del álbum físico.

Considera que, aunque cambies todos los códigos, solo puedes abrir 4 sobres gratuitos por día pero los que canjees quedarán disponibles para verlos después y descubrir qué es lo que guardan.

El último método para llenar el álbum, pero que no es gratuito, es la adquisición de los ‘Deluxe Packs’, los cuales funcionan mediante microtransacciones de $39.00 pesos por cada uno y que, entre más compres, también desbloquearán otras misiones especiales.

¿Cómo conseguir el álbum digital del Mundial 2026?

Si quieres descargar tu propio álbum del Mundial 2026 en formato digital, deberás descargar la aplicación FIFA Panini Collection que está disponible tanto para la Play Store mediante Android y en la App Store disponible en sistemas iOS.

Una vez descargada la app, deberás aceptar los términos de privacidad y uso de datos personales. Tras esto, puedes registrarte o continuar como invitado según te convenga, pero en el segundo caso podrías perder tu progreso si cambias de dispositivo.

En caso de que decidas hacer tu registro, deberás ingresar nombre, correo electrónico que esté vigente, fecha de nacimiento, país de residencia, género, e idioma. Además, deberás crear tu nickname y una contraseña.

Tras verificar tu correo mediante un código de 6 dígitos, podrás empezar a escanear, coleccionar, abrir sobres, cumplir retos y realizar intercambios con otras personas.

[Fotografía. FIFA Panini Collection/aplicación]

Considera que el álbum del Mundial 2026 estará disponible hasta el 30 de septiembre ne formato digital.