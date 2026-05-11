Horarios de la final de la Liga MX Femenil: ¿Cuándo juegan América vs. Rayadas por el título del Clausura 2026?

Definidos los pormenores de la gran final de la Liga MX Femenil América vs. Monterrey (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Club América, Rayadas de Monterrey, Shutetrstock, Liga MX Femenil).

El Club América y Rayadas de Monterrey disputan la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil después de eliminar a Toluca y Pachuca en las semifinales del torneo.

Las ‘Águilas’ consiguieron su pase tras imponerse con marcador global de 11-4 sobre las ‘Diablas’, mientras que Monterrey remontó la serie ante Pachuca y avanzó con un global de 4-3.

Esta definición por el título no es inédita: reunirá nuevamente a los clubes que pelearon por el título en la final del Clausura 2024.

Final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil: Fechas, horarios, sedes y lo que debes saber

Al terminar como líder en la última jornada del campeonato, las ‘Águilas’ recibirán la vuelta el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital. Rayadas será anfitrión en la ida desde el Estadio BBVA el jueves 14 aún dentro del límite previo a la entrega de sedes mundialistas a la FIFA.

Estas son las fechas y horarios para los partidos de ida y vuelta de la final del Clausura 2026 entre América Femenil y Rayadas Monterrey:

Partido de ida: Jueves 14 de mayo de 2026, 21:10 hrs., Estadio BBVA.

Jueves 14 de mayo de 2026, 21:10 hrs., Estadio BBVA. Partido de vuelta: Domingo 17 de mayo de 2026, 12:00 hrs., Estadio Ciudad de los Deportes.

América buscará su tercer campeonato de liga, mientras que Monterrey intentará conquistar su quinto título en el futbol mexicano femenil.

La serie también representará una nueva edición de una rivalidad reciente en fases finales, pues América perdió la final del Clausura 2024 precisamente ante Rayadas.

Cabe destacar que en esta instancia no hay criterios de desempate, por lo que, en caso de igualdad en el marcador global, habrá tiempos extras y penaltis si persiste la paridad.

¿Cómo llega América a la final de Liga MX Femenil?

América aseguró su lugar en la final luego de superar al Toluca en una semifinal que terminó con marcador global de 11-4.

En el partido de vuelta, disputado en Ciudad de México, las ‘Águilas’ derrotaron 4-3 a las ‘Diablas Rojas’ con anotaciones de la venezolana Gabriela García, la española Irene Guerrero, además de las mexicanas Aylin Aviléz y Alexa Soto.

Toluca logró competir durante varios lapsos del encuentro gracias a la actuación de la francesa Faustine Robert, autora de los tres goles visitantes.

El conjunto azulcrema abrió el marcador apenas al minuto cinco con un remate de cabeza de Gabriela García tras un tiro de esquina. Sin embargo, Toluca respondió rápidamente con un contragolpe que Robert definió de zurda para el 1-1.

La atacante francesa volvió a marcar al minuto 21 mediante un penalti para darle ventaja parcial a Toluca. Más adelante, Irene Guerrero igualó para América también desde los once pasos.

Antes del descanso, Robert firmó su tercer tanto de la noche en una jugada individual por izquierda para colocar el 2-3 parcial.

En la segunda mitad, América recuperó el control del marcador. Aylin Aviléz empató al minuto 75 con un disparo de media vuelta y, ya en tiempo agregado, Alexa Soto concretó el 4-3 definitivo tras una asistencia de la brasileña Giana Riley.

Irene Guerrero y Scarlett Camberos llegan como algunas de las jugadoras clave del América Femenil. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

El equipo capitalino había construido gran parte de la clasificación desde el partido de ida, cuando goleó 7-1 a Toluca como visitante.

América disputará su octava final y que ha sido finalista en los últimos torneos, aunque perdió las definiciones del Clausura 2025 ante Pachuca y del Apertura 2025 frente a Tigres UANL.

Así llegan las Rayadas de Monterrey a la final del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey avanzó a la final después de remontar la semifinal contra Pachuca con una victoria de 4-1 en el Estadio BBVA.

El equipo regiomontano había perdido 2-0 el duelo de ida, por lo que necesitaba ganar por diferencia de dos goles para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general de la Liga MX Femenil.

Pachuca sorprendió desde el inicio y aumentó la ventaja global apenas al minuto tres con una anotación de Natalia Mauleón, quien definió con un disparo colocado al ángulo.

Con ese resultado, Monterrey se encontraba tres goles abajo en el marcador acumulado. A pesar del inicio adverso, las Rayadas mantuvieron el orden y encontraron el descuento antes del descanso mediante un autogol de la nigeriana Ohala Oshinashi al minuto 38.

Para la segunda mitad, el conjunto dirigido por la francesa Amandine Miquel adelantó líneas y cambió el rumbo de la serie en menos de 20 minutos.

El empate global llegó al minuto 53 con un gol de Valerie Vargas. Más tarde, Christina Burkenroad anotó el tercer tanto regiomontano con un remate al ángulo.

La remontada se completó al minuto 63 con una anotación de la española Lucía García, quien firmó su decimotercer gol del año para colocar el 4-1 definitivo.

Nicole Pérez y Alice Soto comandan la media cancha de Rayadas. Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

Pachuca intentó reaccionar en el tramo final del partido, pero la defensa de Monterrey evitó nuevas oportunidades claras y sostuvo la ventaja global de 4-3.

Con información de EFE.