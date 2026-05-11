SEP mete reversa: Fin de clases será el 15 de julio… salvo excepciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.

“Esta determinación privilegia el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, al tiempo que brinda certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas cuya organización cotidiana depende del calendario escolar”, explicó la SEP en un comunicado.

El cambio también fue anunciado por Víctor Manuel Sarmiento, secretario de Educación de Campeche, tras una reunión de cinco horas, en el que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó regresar al calendario original, tras las críticas por parte de organizaciones educativas.

“Se escucharon todas las voces, principalmente de cuidadoras, madres, padres de familia”, explicó.

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