SEP mete reversa: Mario Delgado anuncia nueva revisión del calendario escolar el lunes

La SEP revisará el calendario escolar de la SEP y presentará una propuesta definitiva el lunes 11 de mayo.

Tras las quejas de padres y madres de familia por el adelanto del fin de clases al 5 de junio, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que revisará nuevamente el calendario escolar de la SEP y presentará una propuesta definitiva el próximo lunes 11 de mayo.

Junto al secretario de Educación de Sonora, el funcionario informó que, “tal y como lo señaló hoy en la mañanera nuestra presidenta”, el lunes volverá a reunirse con las y los titulares de Educación de todos los estados para analizar de nuevo el calendario escolar 2025-2026.

“Nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar, nuevamente, el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva el próximo lunes”, anunció Mario Delgado este viernes a través de un mensaje en video.

Agregó que este proceso se realiza siempre “priorizando el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país, que deben ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos”.

“Muchas gracias a todas las mamás, todos los papás, todas las organizaciones que nos han enviado propuestas, que nos han enviado sugerencias de cuáles deben ser los mejores periodos de vacaciones y de clases. ¡Nos vemos el lunes”, concluyó su mensaje.

¿Qué estados rechazaron el recorte en el calendario de la SEP?

La propuesta de la SEP para adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio no fue bien recibido en varios estados del país, especialmente en aquellos gobernados por la oposición.

Entidades como Jalisco y Guanajuato expresaron su rechazo a la medida, al considerar que el ajuste afecta el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos, así como el sistema de cuidados de las familias, integrado en su mayoría por mujeres.

El gobierno de Jalisco, entidad que será sede de cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026, descartó adelantar el cierre del ciclo escolar y anunció que mantendrá vigente el calendario anterior para que las clases concluyan el próximo 30 de junio.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pidió a la SEP reconsiderar la propuesta al advertir afectaciones académicas y complicaciones para miles de familias trabajadoras.

En el caso de Nuevo León, el gobernador Samuel García aseguró en un mensaje en su cuenta de X que las clases podrían concluir hasta el 19 de junio, aprovechando que en el estado el calendario escolar inició antes.

Además, señaló que se habilitarán talleres y campamentos deportivos del 22 de junio al 8 de julio para las niñas y niños que requieran permanecer en actividades escolares durante ese periodo.

Sheinbaum aclara que el calendario escolar “no está definido”

Durante la mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el aumento de vacaciones para alumnos de la SEP a casi 3 meses aún no es definitivo y forma parte de una propuesta en análisis dentro de la SEP.

“Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pero es importante que los niños no pierdan clases, en el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país y que muchos mexicanos nos gusta el futbol y estamos pendientes del Mundial", explicó.

Asimismo, precisó que la iniciativa surgió a partir de solicitudes del magisterio y de autoridades educativas estatales.

“No fue una decisión solo de Mario Delgado. Se reunieron los secretarios de Educación de los estados y también fue a solicitud de maestros que se adelantaran las vacaciones, principalmente por el Mundial 2026”, indicó.