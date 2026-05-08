Ebrard trae ‘botín’ desde Canadá: Empresa farmacéutica invertirá 2 mil mdd en Hidalgo

Ebrard viajó a Canadá como parte de un grupo de más de 200 empresas que buscan cerrar inversiones ante la revisión del T-MEC.

La misión comercial encabezada por Marcelo Ebrard consiguió una inversión de 2 mil millones de dólares para Hidalgo, en lo que es por ahora el principal ‘botín’ de la gira de 244 empresarios mexicanos a Canadá.

La empresa Solar International Core Canada anunció la construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, Hidalgo.

El acuerdo fue firmado entre Babak Arefpour, CEO de Solar International Core Canada, y Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, durante la gira de la comitiva de México en Canadá ante la revisión del T-MEC.

Como parte del proyecto, Solar International Core Canada destinará 70 millones de dólares para comprar el terreno donde se instalará la planta farmacéutica.

El anuncio contó con la presencia de Ebrard y del ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

“Cerramos el día con una inversión de dos mil millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión, aunque estamos teniendo muchos más resultados”, afirmó el secretario de Economía.

¿Qué otras empresas canadienses estudian invertir en México?

Además del proyecto farmacéutico en Hidalgo, durante la misión comercial se firmaron cartas de intención para analizar nuevas inversiones potenciales en distintos estados de México.

Por ejemplo, Chiapas suscribió un acuerdo con la empresa INTE Modular para explorar la instalación de una planta de vivienda modular, proyecto que podría alcanzar una inversión de hasta 360 millones de dólares.

En Puebla, la empresa Process Research Ortech evaluará el desarrollo de una planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías, con una inversión potencial de 380 millones de dólares.

Mientras que en Jalisco, Sustainable Agave Holdings analizará la instalación de una planta de procesamiento de agave para producción de pulpa, iniciativa que implicaría recursos por alrededor de 100 millones de dólares.

¿En qué va la revisión del T-MEC?

Tras la visita de Jamieson Greer, representante comercial de Trump, a la Ciudad de México, las delegaciones de México y EU acordaron verse de nuevo en la semana del próximo 25 de mayo para lo que llamaron una “reunión oficial de negociación bilateral del T-MEC”.

Ebrard advirtió que como parte de la revisión del T-MEC, México debe hacerse a la idea de que Estados Unidos mantendrá aranceles contra algunas exportaciones, por lo que la meta ahora es reducirlos lo más que se pueda.

“No deberíamos ser nostálgicos de una época en la que no había aranceles”, declaró a periodistas el pasado 22 de abril.

La administración de Donald Trump tiene activos aranceles contra el acero y aluminio de México, así como a productos del sector automotriz que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.