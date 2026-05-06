Viaje con ‘olor a maple’: Ebrard y empresas se dirigen a Canadá para avanzar en revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja a Canadá para iniciar los preparativos para la revisión del T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja a Canadá acompañado de una comitiva de 240 empresas mexicanas, con el objetivo de ampliar exportaciones y avanzar en los trabajos de preparación, con rumbo a la revisión del T-MEC.

La misión comercial, calificada como la más grande reciente hacia ese país, se llevará a cabo en las ciudades de Toronto y Montreal, donde se formalizarán más de mil 800 encuentros de negocio entre firmas mexicanas y alrededor de 200 empresas canadienses. La mayoría de las participantes son pequeñas y medianas empresas.

“Se trata de la visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá”, señaló Ebrard.

El secretario agregó que “con Canadá tenemos un comercio ya de por sí y un flujo de inversión importante. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas”.

¿Qué funcionario de Canadá se reunirá con Marcelo Ebrard?

En paralelo a la agenda empresarial, el funcionario sostendrá reuniones de trabajo con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, con el objetivo de avanzar en el proceso hacia la próxima revisión del T-MEC.

La agenda incluye un encuentro con directivos de empresas como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy, así como con el Business Council of Canada. También encabezará reuniones con fondos de inversión e instituciones financieras, entre ellos el Ontario Teachers Pension Plan, para explorar oportunidades de financiamiento.

Participan empresas de sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, educación e innovación, además de clústeres y fondos de inversión.

A la gira asisten la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González; y los cónsules en Toronto y Montreal.