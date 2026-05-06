Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO HOY: ¿A qué hora es la semifinal de vuelta de la Champions 2026?

El ganador de la eliminatoria entre PSG y Bayern disputará la final del 30 de mayo ante el Arsenal. [Fotografía. ChatGPT]

Aún queda un boleto rumbo a Budapest. Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain definen al último finalista de la UEFA Champions League en el Allianz Arena, en una eliminatoria que quedó completamente abierta tras el 5-4 conseguido por el conjunto francés en la ida.

El encuentro define al rival del Arsenal, que consiguió su clasificación tras eliminar al Atlético de Madrid por marcador de 1-0 en el Emirates Stadium durante el partido de vuelta de las semifinales.

La semifinal entre Bayern y PSG llega como uno de los cruces más atractivos de la temporada europea debido al poder ofensivo que mostraron ambos clubes durante el primer partido disputado en París.

Bayern Múnich buscará remontar en su casa la desventaja del partido de ida. [Fotografía. EFE]

¿A qué hora ver la semifinal de vuelta Bayern vs PSG?

El partido de vuelta entre Bayern Munich y PSG se disputa este miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La semifinal de vuelta de la UEFA Champions League se juega en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, y puede verse en México mediante plataformas de streaming.

El encuentro también genera expectativa debido a que define al rival del Arsenal en la final de la máxima competición europea.

¿Cómo llegan Bayern Múnich y PSG a la semifinal de vuelta?

El Paris Saint-Germain llega a Alemania con una ventaja mínima luego de imponerse 5-4 en el encuentro de ida disputado en el Parque de los Príncipes. El conjunto dirigido por Luis Enrique aprovechó varios errores defensivos del Bayern para tomar distancia en el marcador, aunque el club alemán reaccionó durante la parte final del compromiso.

Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia encabezaron el ataque del PSG durante el primer partido, mientras que Désiré Doué se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del cuadro parisino.

El Bayern Munich, por su parte, dejó abierta la eliminatoria gracias a las anotaciones de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. El equipo dirigido por Vincent Kompany busca aprovechar el apoyo del Allianz Arena para remontar el marcador global, tal y como ocurrió en los cuartos de final, cuando eliminó al Real Madrid.

El conjunto bávaro también llega como uno de los equipos más goleadores de la actual edición de Champions League. Harry Kane mantiene una de sus mejores temporadas ofensivas desde su llegada a Alemania, mientras que Jamal Musiala y Michael Olise se consolidaron como piezas clave en el ataque.

Además del espectáculo ofensivo mostrado en la ida, ambos equipos llegan con plantillas repletas de figuras internacionales y con estilos de juego ofensivos, situación que genera expectativa sobre otro partido con múltiples oportunidades de gol.

¿Cuáles son las alineaciones para el Bayern vs PSG?

El Bayern Múnich intenta regresar a una final de la Champions League seis años después de la edición de 2020, cuando venció 1-0 al PSG con anotación de Kingsley Coman.

El PSG busca llegar a su segunda final consecutiva y defender el título europeo que consiguió hace un año en la final disputada en Múnich ante el Inter de Milán, donde venció por marcador de 5-0.

Estas son las alineaciones para la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League:

Bayern Múnich

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Josip Stanišić

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Michael Olise

Jamal Musiala

Luis Díaz

Harry Kane

PSG

Matvey Safonov

Warren Zaïre-Emery

Marquinhos

Willian Pacho

Nuno Mendes

Fabián Peña

Vitinha

João Neves

Désiré Doué

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia

¿Qué antecedentes existen entre Bayern y PSG en Champions?

Los enfrentamientos entre Bayern Munich y PSG se convirtieron en uno de los cruces más recurrentes de la Champions League durante los últimos años.

Ambos equipos protagonizaron la final de la temporada 2019-2020, encuentro que terminó con victoria del Bayern gracias a un gol de Kingsley Coman.

Desde entonces, alemanes y franceses se encontraron en distintas fases eliminatorias del torneo europeo, casi siempre en partidos cerrados y con marcadores ajustados.

El ganador de la eliminatoria enfrenta al Arsenal en la final de la UEFA Champions League, programada para disputarse el próximo 30 de mayo en Budapest.