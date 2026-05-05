Arsenal vs. Atlético EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de las semifinales de la Champions?

Con el partido de hoy, se define al primer finalista de la UEFA Champions League, previo al partido de Bayern vs. PSG. (Foto: Shutterstock)

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva: este martes se define al primer finalista del torneo. Arsenal y Atlético de Madrid llegan a la vuelta de semifinales con la eliminatoria abierta, tras un empate que dejó sensaciones encontradas y ninguna ventaja clara. En Londres no hay margen de error.

Ambos equipos guardaron lo mejor para este segundo episodio. La ida dejó una batalla táctica, con momentos de tensión y decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo. Ahora, con la serie igualada, la obligación de ganar cambia el enfoque: el que imponga condiciones avanzará a la final.

La otra llave también mantiene la expectativa. El miércoles se conocerá al segundo finalista cuando Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain en un duelo que promete goles, luego del espectáculo ofensivo que ofrecieron en la ida.

En un partido reñido, el Atlético de Madrid fue mejor que el Arsenal en los 90 minutos, pero no pudo irse con ventaja en el partido de ida de las semifinales de Champions. [Fotografía. EFE]

Arsenal vs. Atlético de Madrid: ¿A qué hora es el partido de vuelta?

El Arsenal tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa, un factor que puede inclinar la balanza. El Emirates Stadium será el escenario donde los dirigidos por Mikel Arteta intenten aprovechar el respaldo de su afición, mientras que el conjunto de Diego Simeone buscará resistir la presión y golpear en el momento justo.

Fecha : Martes 5 de mayo de 2026

: Martes 5 de mayo de 2026 Hora : 13:00 horas (tiempo del centro de México)

: 13:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Emirates Stadium, Londres

El empate en la ida obliga a replantear estrategias. El Arsenal necesita mayor claridad en ataque si quiere evitar complicaciones, mientras que el Atlético sabe que un gol como visitante puede marcar la diferencia.

Semifinales de la Champions EN VIVO: ¿Dónde ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid HOY?

El partido contará con transmisión en México a través de la plataforma en streaming HBO Max, en donde se podrá seguir el encuentro en tiempo real.

Dónde ver: HBO Max

Además, en El Financiero Deportes encontrarás la cobertura completa con actualizaciones, reacciones y el desarrollo del partido al momento. La expectativa es alta por lo que está en juego: un boleto a la final del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

¿Cómo fue el partido de ida del Arsenal vs. Atlético en las semifinales de la Champions?

El primer capítulo en el Metropolitano dejó un empate 1-1 que reflejó la cautela de ambos equipos. Los primeros minutos transcurrieron con pocas llegadas y un ritmo contenido, donde ninguno quiso arriesgar más de lo necesario.

La oportunidad más clara del primer tiempo terminó en el primer gol. Un penal sobre Viktor Gyökeres permitió adelantar al Arsenal al minuto 44. El cobro fue preciso y dejó sin opciones a Jan Oblak, lo que dio ventaja a los visitantes antes del descanso.

El Atlético reaccionó en la segunda mitad. La insistencia del conjunto local encontró recompensa al minuto 56, cuando una mano dentro del área derivó en penal. Julián Álvarez asumió la responsabilidad y firmó el empate con un disparo contundente.

El desarrollo posterior mostró a un Atlético con mayor iniciativa ofensiva, pero sin eficacia. El cierre del partido incluyó otra acción polémica. Una falta sobre Eberechi Eze fue sancionada inicialmente como penal, pero tras la revisión en el VAR, el árbitro corrigió su decisión, lo que terminó por sellar un empate.

Bayern Múnich vs PSG: ¿Cuándo ver la vuelta de la semifinales de la Champions?

La otra semifinal se resuelve el miércoles 6 de mayo, cuando el Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain en el Allianz Arena. El encuentro también se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Cuándo : miércoles 6 de mayo

: miércoles 6 de mayo Dónde : Allianz Arena

: Allianz Arena A qué hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

El conjunto francés llega con ventaja mínima tras imponerse 5-4 en un partido de ida que destacó por su intensidad ofensiva. El equipo dirigido por Luis Enrique mostró contundencia, aunque también dejó espacios que el Bayern supo aprovechar.