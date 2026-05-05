Gusano barrenador llega a CDMX: Detectan primer caso en un perro dóberman en Tlalpan

Autoridades sanitarias confirmaron que se trata de un "evento aislado" y que no hay casos secundarios de gusano barrenador en la zona.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó este martes que atiende un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) detectado en la comunidad de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia explicó que el pasado 26 de abril recibió, mediante las líneas de emergencia, un reporte de miasis en un canino que fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en Topilejo, en dicha localidad.

Detalló que el médico veterinario zootecnista responsable del caso notificó la presencia de miasis en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años de edad, cuya herida habría sido provocada por una pelea entre animales de la misma especie.

Caso de gusano barrenador en CDMX es aislado: Sader

La Sader subrayó que “no se han detectado casos secundarios” y que, debido a la altitud y las condiciones climáticas del sitio donde se identificó el caso, se trata de una “incursión”, es decir, un evento aislado.

El caso, precisó la dependencia, “sigue en periodo activo, sin embargo se encuentra bajo supervisión, control y atención del Senasica” y debido a la detección del primer caso, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contraepidémicas.

Entre estas acciones se incluyen el refuerzo de la vigilancia epidemiológica pasiva y activa, la realización de investigaciones retrospectivas y prospectivas, así como la desinfestación de la vivienda donde habitaba el canino.

También se formaron brigadas para el rastreo epidemiológico en los municipios aledaños y se llevaron a cabo acciones de rastreo a través de encuestas epidemiológicas, casa por casa.

Cierre de EU al ganado mexicano deja pérdidas millonarias

Desde noviembre de 2024, Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de importaciones de ganado vivo desde México por la amenaza de esta plaga, una decisión que la autoridad mexicana calificó como “unilateral” y que según productores ha causado un daño por más de 800 millones de dólares en poco más de un año.

A inicios del pasado diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado mexicano tienen un peso relevante en el mercado estadounidense, con un promedio superior a un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa alrededor del 60 por ciento de sus importaciones de ganado vivo y cerca del 3 por ciento de la cabaña nacional.

El cierre de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano dejó sin salida a poco más de 1.2 millones de cabezas entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, con una pérdida de divisas estimada en uno 1.448 millones de dólares, según cálculos de del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).